Toader: Rolul meu nu este acela de a comenta declaraţiile procurorilor; nu suntem la şcoală să dăm note

DIANA OROS

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri că nu este rolul său să comenteze afirmaţiile făcute de procurorii Doru Ţuluş şi Mihaiela Iorga la adresa şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, precizând că, în acest caz, a fost sesizată Inspecţia Judiciară (IJ) şi este deschis şi un dosar de urmărire penală.



"Am citit scrisoarea numai că rolul meu de ministru al Justiţiei nu este acela de a comenta declaraţiile procurorilor. Înţeleg că este sesizată şi Inspecţia Judiciară. Înţeleg că este deschis şi un dosar de urmărire penală. Cei abilitaţi să verifice natura afirmaţiilor, corectitudinea afirmaţiilor, gravitatea afirmaţiilor - poate se va spune că au lezat independenţa şi prestigiul justiţiei - sunt cei din corpul de control de la Inspecţia Judiciară. Nu ministrul Justiţiei comentează date presei", a afirmat Toader, la sediul MJ.



Potrivit acestuia, în momentul în care IJ finalizează evaluarea de fond şi constată realitatea de la DNA, respectiv de la Ministerul Public, MJ va formula propriile concluzii.



"Acum practic îmi cereţi să formulez concluzii înainte de a cunoaşte conţinutul evaluării", a adăugat Toader.



Legat de procedura de înştiinţare a controlului, ministrul Justiţiei a spus că nu este rolul său.



"Procedural, nu eu trebuie să o înştiinţez. Procedural, după lege, eu am sesizat IJ care de acum este titularul, cel care exercită acţiunea de verificare, de control, nu ministrul Justiţiei, şi apoi eu nu trimit DNA-ului sau MP vedeţi că vine IJ, pentru că eu, la rândul meu, nu ştiu când au ei planificat. Îi întrebaţi pe cei de la IJ", a explicat el.



Ministrul Justiţiei a refuzat să dea o notă şefei DNA, afirmând: "Dar nu suntem la şcoală să dăm note".



Referitor la afirmaţiile Laurei Codruţa Kovesi privind evaluările făcute la DNA, ministrul a spus că acelea au fost pe diferite teme punctuale.



"Ceea ce spunea doamna procuror se referă la evaluări pe diferite teme punctuale. Eu am solicitat CSM o evaluare de fond a întregii activităţi manageriale şi nu una punctuală, o evaluare care nu s-a făcut, după cum v-am spus şi bine ştiţi, de 10 ani, din 2007", a mai precizat el.



Întrebat dacă s-ar supune testului poligraf, într-o ipoteză similară situaţiei din DNA, în care procurorilor li s-a cerut să facă testul cu detectorul de minciuni, Toader a indicat că este valabil răspunsul dat de preşedintele CSM, Mariana Ghena.



Marţi, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Mariana Ghena, a fost întrebată dacă ea ar fi cerut unui subaltern să treacă testul cu detectorul de minciuni, aceasta răspunzând că s-ar circumscrie strict regulilor procedurale.



"Fiecare conducător, sub aspect managerial, trebuie să exercite strict atribuţiile manageriale, indiferent cum se numeşte: preşedinte al Consiliului sau procuror general sau ministru al Justiţiei. Ideea este că la acest moment nu am fost pusă sub o astfel de situaţie şi dacă aş fi pusă sub o astfel de situaţie m-aş circumscrie strict regulilor procedurale şi dispoziţiilor legale", a replicat preşedintele CSM. www.agerpres.ro