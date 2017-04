Tudorel Toader: Am trimis întreaga documentaţie în cazul lui Ghiţă la Ministerul Justiţiei din Serbia

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat că întreaga documentaţie pentru extrădarea fostului deputat Sebastian Ghiţă a fost trimisă miercuri la Ministerul Justiţiei din Serbia, iar autorităţile române au aplicat o procedură prevăzută în tratatul cu această ţară de prelungire a termenului de transmitere a documentelor necesare.



"Este o procedură uzuală, este un articol 16 din Tratat care prevede posibilitatea prelungirii de la 18 la 40 de zile, în ideea de a preveni posibilitatea ieşirii din termen şi eliberarea celor aflaţi în situaţia respectivă. O măsură de precauţie pe care am trimis-o cu mult timp în urmă, Curtea Supremă a aprobat-o. Noi am trimis întreaga documentaţie la Ministerul Justiţiei din Serbia, are 475 de pagini, a fost tradusă în timp, cu un efort foarte susţinut şi a fost înregistrată la Ministerul Justiţiei din Serbia. Din acest moment, adică de ieri, de la orele 13,30, Ministerul Justiţiei din România şi-a îndeplinit obligaţiile pe care le avea", a afirmat joi ministrul Toader.



Întrebat de jurnalişti cât ar putea dura procedura de extrădare, acesta nu a dat un răspuns, adaugă Agerpres.