Tudorel Toader: Decizia CCR delimitează competenţele constituţionale ale preşedintelui şi ministrului Justiţiei

Foto: Karina Knapek

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat vineri, la Arad, că decizia Curţii Constituţionale, referitoare la revocarea din funcţie a procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, face o delimitare "absolut necesară" între competenţele de rang constituţional pe care le are preşedintele ţării şi cele ale ministrului Justiţiei, precum şi a raportului constituţional între Ministerul Public şi preşedinte.



"Decizia (Curţii Constituţionale, n.r.) dezleagă, dacă ne putem exprima astfel, competenţele constituţionale pe care le are preşedintele republicii, în baza articolului 94 din Constituţie, şi competenţele, tot de rang constituţional, pe care le are ministrul Justiţiei, în baza articolului 132 din Constituţie. S-a făcut o absolut necesară delimitare între competenţele de rang constituţional pe care le au cele două părţi care au fost parte la respectivul conflict. (...) Era necesară această clarificare, nu neapărat de clarificare a competenţelor celor două părţi din conflict, cât de clarificare a raportului constituţional în care se află Ministerul Public faţă de preşedintele republicii, pe de o parte, faţă de ministrul Justiţiei, pe de altă parte", a declarat Tudorel Toader.



Ministrul Justiţiei a arătat că judecătorii şi procurorii îşi păstrează independenţa stabilită de lege, precizând, totodată, că niciun ministru al Justiţiei nu va întreba procurorul despre modul de administrare a probelor sau cum a ajuns la o concluzie într-un dosar.



"Independenţa judecătorilor nu o schimbă nimeni, nici ministrul, nici preşedintele, nici decizia Curţii Constituţionale. Procurorii au fost şi rămân independenţi în instrumentarea cauzelor. Niciun ministru, că sunt eu sau va fi altcineva, nu a fost şi nu se va duce vreodată, în baza acelei autorităţi pe care ministrul o are în baza articolului 132 (din Constituţie, n.r.), să întrebe un procuror despre modul de soluţionare a unei cauze, despre faptul că a administrat o probă sau alta, că n-a administrat o probă, că a ajuns la o concluzie sau alta. Asta este independenţa lui, a procurorului, pe care şi-o exercită în baza Constituţiei, în baza legii, (...) potrivit principiului controlului ierarhic - dar pe linia lor internă- de către procurorul ierarhic superior, procurorul şef, sigur, bună parte din soluţiile pe care le adoptă procurorul intrând, potrivit legii, sub controlul instanţei de judecată. Prin urmare, această competenţă funcţională, de exercitare a urmăririi penale, nu a fost, nici într-un fel, modificată prin decizia Curţii Constituţionale", a explicat ministrul Toader.



Ministrul Justiţiei a mai spus că prin decizia "explicită" a Curţii Constituţionale a câştigat statul de drept, apreciind că pentru buna funcţionare a acestuia este necesar ca fiecare autoritate să-şi cunoască foarte bine competenţele stabilite de lege.



"A câştigat, dacă vreţi, statul de drept. Am spus, şi repet, decizia aceasta, foarte explicită, mai pune o temelie la fundamentele statului de drept din România. (...) Repet cu convingere ceea ce am spus, că pentru buna funcţionare a statului de drept este necesar ca fiecare dintre noi, autorităţi - dacă e să rămânem în zona aceasta - este necesar să ne cunoaştem bine competenţele, să ne respectăm, pe deplin, integral, la timp, limitele de competenţă trasate de Constituţie, trasate de lege", a conchis ministrul Justiţiei.



Curtea Constituţională a României a publicat joi motivarea deciziei prin care a stabilit că preşedintele României urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al DNA, fiind constatată existenţa unui conflict juridic de natură constituţională generat de refuzul şefului statului de a da curs propunerii de revocare formulată de ministrul Justiţiei. AGERPRES