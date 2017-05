Tudorel Toader: Pachetul de legi pe Justiţie ar trebui să fie finalizat şi va fi trimis la CSM

DIANA OROS

Pachetul de legi referitoare la Justiţie ar trebui să fie finalizat şi trimis la CSM, pe 2 mai, pentru ca acest organism să-l mai parcurgă încă o dată, iar în ziua în care îşi dă avizul va fi trimis la Guvern şi la Parlament, a declarat ministrul Tudorel Toader în urmă cu o săptămână, în şedinţa Comisiei juridice a Senatului din 25 aprilie.



Preşedintele Comisiei juridice senatoriale, Şerban Nicolae, i-a solicitat ministrului Toader să precizeze care este stadiul propunerilor MJ pentru modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în condiţiile în care săptămâna viitoare vor fi reluate dezbaterile parlamentare pe acest subiect.



"Pe rolul Parlamentului se află cinci proiecte de lege, toate referitoare la legile justiţiei. Le-am inventariat şi eu, toate pot fi puse în discuţie şi adoptate independent de ceea ce venim noi. Una dintre ele este din 2008, OUG 46/2008 (Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor - n.r.) prin care se dorea intrarea în magistratură doar pe simplu interviu la o vechime de 18 ani", a precizat Tudorel Toader.



El a subliniat că se lucrează la pachetul de legi pe Justiţie şi a amintit că fostul ministru Florin Iordache a repus practic în discuţie un proiect din urmă cu doi ani.



"Lucrăm la pachetul de legi referitoare la Justiţie, eu am declarat public şi într-un alt cadru - pachetul de legi vine din anii precedenţi, domnul ministru Iordache l-a reactivat, l-a repus în discuţie în ianuarie anul acesta şi l-a trimis CSM pentru a-şi formula puncte de vedere, deoarece au trecut doi ani de la iniţierea proiectului, având în vedere că avem o altă structură, o altă componenţă a CSM. Domnul ministru Iordache a trimis proiectul de lege la CSM în luna ianuarie şi MJ a primit propunerile, observaţiile CSM în cursul zilei de ieri, adică după trei luni. Noi lucrăm în momentul acesta cu toată turaţia la maximum pentru actualizarea, preluarea acelor soluţii, propuneri pe care le considerăm viabile", a spus Tudorel Toader.



Potrivit acestuia, cel mai probabil proiectul va fi finalizat şi, marţi, ar trebui să fie trimis la CSM pentru o trecere în revistă finală, urmând ca apoi pachetul de legi să fie trimis la Guvern şi la Parlament.



"Am vorbit şi astăzi cu colegii mei, probabil până vineri dăm forma finală a proiectului, nu trebuie să-l mai punem în transparenţă decizională, în dezbatere publică, pentru că iniţial proiectul de lege a parcurs această etapă. Vom trimite însă forma finală la CSM, să vadă ce am preluat şi ce n-am preluat, fapt care cel mai probabil se va întâmpla săptămâna viitoare. Cu toţii vom fi prinşi săptămâna viitoare în vizita de evaluare cu MCV, dar sperăm că CSM, printre multele activităţi pe care le vom avea, va găsi răgazul să parcurgă acest draft, această formă finală, care nu mai aşteaptă 30 de zile, pentru că a fost în transparenţă decizională. Ceea ce înseamnă că noi imediat marţi trimitem la CSM, iar în ziua în care avem de la CSM avizul noi trimitem la Guvern la prima şedinţă şi la dumneavoastră (la Parlament - n.r.)", a mai afirmat ministrul Justiţiei, la şedinţa Comisiei juridice a Senatului din 25 aprilie. www.agerpres.ro