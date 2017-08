Tudorel Toader: Voi trimite proiectul de modificare a legilor Justiţiei după ce se va exprima toată lumea

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat vineri că va trimite la CSM proiectul de modificare a legilor Justiţiei după ce va primi puncte de vedere de la "toată lumea" - organizaţiile profesionale ale magistraţilor şi societatea civilă.



"Cunosc aşteptarea de la CSM, de la DNA, de la DIICOT, de la societatea civilă în general. Voi trimite proiectul de lege pentru modificarea legilor Justiţiei după ce se va exprima toată lumea, toată societatea, toate organizaţiile profesionale. Şi, în al doilea rând, după ce se vor exprima puncte de vedere, opinii, critici, cu privire la toate problemele pe care miercuri le-am enunţat. De ce procedez astfel? În primul rând pentru că legile Justiţiei sunt legile care într-un fel sau altul ne interesează şi ne vizează într-un fel sau altul", a declarat vineri Tudorel Toader.



Tudorel Toader a spus că nu se află în concediu, iar joi a fost în instanţe şi penitenciare din ţară, însă va vedea "cine şi ce puncte de vedere a exprimat".



"Aştept puncte de vedere cu privire la toate problemele pe care le-am enunţat. Să spună autorităţile statului judiciare, în principal, societatea în general, cu privire la fiecare dintre problemele enunţate. De exemplu, ştiţi dezbaterile, criticile din spaţiul public din ultimul an dacă, de exemplu, e bine sau nu ca un procuror, un judecător să se pensioneze azi şi să se reangajeze prin votul CSM peste o lună. Eu am propus abrogarea acestei prevederi. Să vedem dacă societatea românească vrea ca magistraţii să se pensioneze azi, să se reîncadreze mâine, să cumuleze pensia cu salariul şi mai mult să redevină magistraţi prin altă procedură decât prin votul CSM. Să spună societatea, lumea de profil juridic sau nu dacă e bine sau nu ca un procuror, un judecător să dea un examen-două, să dobândească grad profesional superior, să muncească la judecătorie şi să ia salariu de înaltă curte sau curte de apel sau tribunal. Să spună societatea dacă este corect sau nu ca un magistrat care stă cu chirie într-unul din multele apartamente ale Ministerului Justiţiei, să plătească 50 lei sau 90 lei chirie pe lună şi să-i rămână apartamentul toată viaţa după pensionare şi moştenitorilor lui, în timp ce tinerii magistraţi stau cu chirie", a mai spus Tudorel Toader.



Ministrul a adăugat că a văzut luările de poziţie din spaţiul public "focusate" pe 2-3 probleme, însă nu a văzut luări de poziţie cu privire la toate problemele din proiectul de lege.



Toader a răspuns unor critici exprimate de asociaţiile profesionale ale magistraţilor, susţinând că proiectul de lege nu reprezintă "un experiment judiciar".



"Nu facem experimente judiciare. Într-un stat de drept nu facem experimente pe cetăţeni să vezi - o fi bine sau nu. Proiectele de lege au făcut acest du-te vino între CSM şi Ministerul Justiţiei, acum intră în a treia etapă. Cu privire la organizarea şi funcţionarea CSM, am preluat majoritatea propunerilor venite de la CSM, la Legea 317. Şi asta este una dintre cele trei legi şi nimeni nu poate să spună că nu le-a văzut. Cele trei legi au plecat de la CSM, au venit la MJ, s-au dus înapoi la CSM, au venit la MJ, le trimit iar la CSM. Este adevărat că eu ca ministru al Justiţiei puteam foarte simplu ca propunerile de modificare pe care le-am formulat să le inserez în proiectul de lege, să le trimit la CSM, dumneavoastră, societatea nici să nu cunoască acest lucru, după care să aflaţi conţinutul, să vă vedeţi în faţa unui fapt împlinit. Asta e tehnica, asta e regula. Aşa aţi văzut de fiecare dată. Ai proiectul de lege, avizare, modificări, îl pui pe circuit şi îl trimiţi la Guvern şi Parlament. Eu am preferat în această situaţie, dată fiind importanţa fundamentală a legilor justiţie, o formulă care, chiar în detrimentul curgerii unui interval suplimentar de timp, să interpun o procedură suplimentară. Adică, propunerile pe care le-am făcut, 30-40 câte sunt, am preferat să vin în faţa dumneavoastră, să le prezint, să le pun în dezbatere publică", a adăugat Tudose.



Ministrul Justiţiei a precizat că, după ce va vedea toate punctele de vedere, va trimite proiectul la CSM, nu însă şi la DNA, DIICOT sau Ministrul Public.



"Avizul CSM este consultativ. CSM reprezintă atât judecătorii, cât şi procurorii. Nu trimit proiectul de lege şi la DNA, Ministerul Public şi DIICOT. Probabil afirmaţia că nu cunoaşteau anumite chestiuni se referă la cele prezentate de mine miercuri. Iată le cunosc dintr-o dezbatere publică, le vor cunoaşte când trimit proiectul şi una e aviz consultativ şi nu uitaţi este o propunere de modificări a pachetului de legi, propunere cu care mă duc în Guvern. Guvernul poate să spună aici scoatem un paragraf, după care pleacă la Parlament şi intră în procedura de legiferare, unde iarăşi, sigur, vor fi multe modificări. MJ nu decide, ci propune, Guvernul nu decide, Guvernul aprobă, Parlamentul decide", a declarat Toader.



Ministrul Justiţiei a negat că ar fi fost convocat de urgenţă la Guvern, susţinând că a fost invitat la o "discuţie". AGERPRES