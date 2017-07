Ţuluş despre Kovesi: Nu m-a iubit foarte tare niciodată; după înregistrări a prins ocazia să epureze

Procurorul DNA Doru Ţuluş a declarat marţi, după ce a fost audiat la CSM, că Laura Codruţa Kovesi nu l-a "iubit foarte tare niciodată", iar după apariţia în presă a înregistrărilor şefa DNA "a prins ocazia să epureze pe criterii exclusiv subiective". El a subliniat că nimeni nu i-a "comandat" vreodată în DNA să facă dosare "într-un anumit fel".



"De iubit, nu m-a iubit foarte tare niciodată, dar după ce au apărut înregistrările alea în presă a prins ocazia să epureze pe criterii exclusiv subiective", a spus Ţuluş.



Răspunzând întrebărilor puse de jurnalişti, Doru Ţuluş a subliniat că nu el este cel care a făcut înregistrările apărute în presă.



"Nu ştiu ce cine bănuieşte, pentru că ei cercetează într-un dosar. Nu sunt singurul care a refuzat (testul cu detectorul de minciuni, n.r.). O dată pentru că mi-au luat o declaraţie de martor pe formular, a doua pentru că un participant la şedinţă face anchetă. Asta este un fel de 'voi sunteţi nişte sclavi, voi sunteţi nişte neica nimeni'. Nu este OK. Şi în al treilea rând, modalitatea prin care am fost chemat telefonic: 'Excelenţă, hai jos că am adus aparatul'. Deci atâta umilinţă nu poate să suporte. Nu s-au creat tabere în interiorul DNA. Uitaţi-vă, noi lucrăm aici trei oameni, dar nu suntem o tabără. Trebuie să vă precizez că eu ţin foarte mult la instituţia asta. Mai mult de jumătate din carieră mi-am petrecut-o acolo", a spus Ţuluş.



Pe de altă parte, Ţuluş a recunoscut că Laura Codruţa Kovesi nu i-a cerut vreodată să facă dosare "într-un anumit fel".



"Nimeni nu mi-a comandat vreodată să fac un dosar într-un anumit fel, nici pe vremea dinainte, nici doamna Kovesi sau altcineva", a precizat Ţuluş.



Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dat marţi aviz pozitiv pentru revocarea din funcţie a procurorilor DNA Doru Ţuluş şi Mihaiela Moraru Iorga. Cererea de revocare a fost făcută de Laura Kovesi. AGERPRES