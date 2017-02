Ţuţuianu: Continuă audierile pe cazul Ghiţă-Coldea; vor fi chemaţi Băsescu şi Ponta

Audierile pe cazul Ghiţă-Coldea continuă, urmând să fie chemate mai multe persoane, între care Traian Băsescu şi Victor Ponta, a declarat vineri preşedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, Adrian Ţuţuianu.



"Am discutat astăzi cu membrii comisiei despre priorităţile noastre de activitate pe durata întregii legislaturi. Prima este continuarea discuţiilor şi audierilor pe teme de la şedinţa anterioară. Vorbim aici de cazul Ghiţă, Coldea. Am spus la o întâlnire anterioară că intenţionăm să chemăm la audieri mai multe persoane - domnul Traian Băsescu, fost preşedinte al României, senator, domnul deputat Victor Ponta, fost prim-ministru, alte persoane care ne pot da informaţii utile şi care pot contribui prin ceea ce vor spune comisiei la crearea unui tablou mai complet al tuturor evenimentelor. Toţi membrii comisiei au fost de acord că este necesară audierea acestor persoane. Intenţionăm să chemăm la audieri şi pe doamna general Istode (Elena - n.r.) şi pe domnul general-locotenent Coldea", a precizat Adrian Ţuţuianu, într-o conferinţă de presă.



El a adăugat că există în spaţiul public o înregistrare a fostului preşedinte Traian Băsescu care face o referire inclusiv la activitatea SRI, respectiv la "eventuala prezenţă" a lui Florian Coldea la discuţii în care s-au decis complete de judecată.



"Este normal să vedem în ce măsură lucrurile acestea sunt sau nu confirmate. Legat de domnul Victor Ponta - dânsul a făcut afirmaţia publică că doreşte să fie audiat la Comisia SRI. Există în înregistrările făcute de domnul Ghiţă afirmaţia conform căreia proiectul Comarnic-Braşov nu a fost derulat datorită presiunilor pe care SRI prin domnul Coldea le-a făcut asupra decidenţilor, ameninţându-i cu puşcăria dacă dau drumul la acest proiect. Este normal să ne clarificăm în ce măsură există o asemenea situaţie", a detaliat senatorul PSD.



În opinia acestuia, nu este deontologic să ai "o relaţie foarte apropiată cel care controlează cu cel care este controlat". "Mă refer aici la domnul Ghiţă care era membru în comisia de control şi, în acelaşi timp, se pare că destul de apropiat ... În orice caz, nu e normal să faci vacanţe împreună, că atunci înseamnă că nu mai avem niciun fel de certitudine că cei care controlează spun opiniei publice ceea ce a rezultat cu adevărat din control. În sensul ăsta, cred că formula utilizată 'deontologie' este prea blândă, n-am găsit alta, şi mai cred că ofiţerii de informaţii, ca şi membrii Comisiei de control trebuie să aibă foarte multă reţinere în ceea ce priveşte participarea la activităţi de tipul ăsta", a argumentat Adrian Ţuţuianu.



Un subiect al audierilor se va referi la protocoale. "Din perspectiva SRI, mă interesează şi pe mine şi pe colegii mei în ce măsură protocoalele încheiate în anul 2009 sau cele existente astăzi au fost de natură să încalce atribuţiile SRI sau să atenteze la drepturi şi libertăţi cetăţeneşti. Şi lucrul acesta va face obiectul discuţiilor din comisie, inclusiv al audierilor lui Traian Băsescu - în 2009 era preşedinte şi conducea CSAT", a arătat preşedintele Comisiei parlamentare de control al SRI.



O a doua prioritate a comisiei este monitorizarea "foarte atentă" a ceea ce a transmis presa despre SRI.



"Monitorizăm foarte atent ceea ce a spus presa despre SRI. Şi am solicitat deja printr-o scrisoare, săptămâna trecută, să ne fie puse la dispoziţie rapoartele Curţii de Conturi. În presă au apărut informaţii privind nereguli constatate la SRI şi este datoria noastră să le clarificăm. De asemenea, o să facem o solicitare, în zilele următoare, legată de achiziţiile publice care au fost făcute de SRI. Vom solicita să ni se prezinte documentaţiile acestor achiziţii publice, de asemenea, dacă sunt rapoarte de control întocmite de instituţiile abilitate - de Curtea de Conturi şi ANAF, fostul ANRMAP pe aceste subiecte", a afirmat preşedintele comisiei SRI.



O a treia prioritate, discutată vineri de parlamentari, este constituirea mai multor subcomisii, pentru a se aduce la zi Hotărârea Parlamentului nr 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea acestei comisii. "Şi să venim în faţa Camerelor reunite cu un proiect de modificare şi completare a acestei hotărâri, pentru că, din 1993 până astăzi, evident a trecut foarte mult timp, ne-am înţeles poate mai bine locul şi rolul fiecare dintre noi şi cred că este important. Este vorba de Hotărârea privind funcţionarea Comisiei de control parlamentar asupra activităţii SRI. De asemenea, vom elabora şi vom supune aprobării legale regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei, care, de asemenea, este foarte vechi, din anii '90", a explicat Adrian Ţuţuianu. AGERPRES