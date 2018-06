Un cioban din Cugir a dat în judecată autoritățile europene din cauza schimbărilor climatice

Un cioban care locuiește la Călene, în Munții Șureanu, pe teritoriul orașului Cugir, a dat în judecată Parlamentul European și Consiliul European la Tribunalul de pe lângă Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg, pe motiv că aceste instituții nu depun suficiente eforturi pentru a stopa sau atenua fenomenul schimbărilor climatice.

Petru Vlad are 50 de ani, deține în gospodărie 19 vite și 150 de oi și s-a ocupat cu creșterea animalelor de când se știe. Ciobanul susține că schimbarea climei, determinată de creșterea temperaturilor, se poate observa de la an la an, el fiind nevoit periodic să urce mai sus pe munte pentru a putea duce animalele la păscut sau pentru a găsi apă.

