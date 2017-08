Vasile Barbu despre decontările CNAS: Au murit oameni pentru că nu au avut acces la servicii medicale la domiciliu

Preşedintele Asociaţiei pentru protecţia pacienţilor din România, Vasile Barbu, a susţinut joi, în contextul anchetei demarate de Direcţia Naţională Anticorupţie în legătură cu presupuse decontări ilegale făcute de CNAS, că există cazuri în care au murit oameni pentru că nu au avut acces la servicii medicale la domiciliu.



"Noi, de aproape 7-8 ani ne ocupăm de fenomenul îngrijiri medicale la domiciliu. Au murit oameni din această cauză. Nu au avut acces la serviciile medicale la domiciliu, pentru că alţii depuneau sute de dosare şi dacă urmăriţi istoricul CASMB veţi vedea şi 400 şi 500 de dosare cu numere unul după altul sau foarte apropiate. Aceste numere de dosare înseamnă că veneau cu teancul de dosare la începutul lunii, când erau fonduri", a declarat Vasile Barbu.



El spune că sunt anumite firme, care au agenţi de vânzări prin spitale şi care ''racolează'' cadre medicale pe care apoi le ''determină'' să acorde recomandări de îngrijiri la domiciliu.



"Celelalte firme de profil, sunt 85 în Bucureşti care asigură servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, nu au acces la pacienţi. Nu vin pacienţii la ei pentru că pacienţii sunt racolaţi de anumite firme care au un mecanism foarte agresiv, sunt prezentaţi în spitale, au spaţii închiriate în spitale, agenţi de vânzări în spitale, racolează pacienţii, racolează asistenţii medicali, medicii şi îi determină să acorde acele recomandări de îngrijiri medicale la domiciliu. Acolo se fac dosare", a arătat Barbu.



Potrivit acestuia, au existat cazuri, în mai multe spitale din Capitală, în care asistentele şefe întocmeau actele cerute de CNAS, fără ca pacientul să aibă cunoştinţă.



"Am găsit asistente şefe care întocmeau dosarele pacienţilor. Luau foaia de observaţii, făceau acolo xerox, copie după actul de identitate, recomandarea în toate exemplarele cerute de CNAS. Pacienţii nu ştiau nimic, se trezeau că vine cineva la domiciliu. Practic, el nu alegea furnizorul, se trezea că vine cineva. Bineînţeles că acea firma avea oameni instruiţi, îl încântau pe pacient, pacientul habar nu avea de drepturile sale, habar nu avea ce proceduri trebuie să suporte, proceduri medicale. Nu ştiau pentru că aceste proceduri erau făcute de către acei prescriptori, cu acordul medicilor. Găsim astfel de cazuri la Spitalul Pantelimon, la Institutul Fundeni, am găsit la Elias, am găsit şi în Spitalul Municipal", a adăugat Vasile Barbu.



DNA a anunţat joi că procurorii efectuează percheziţii în 50 de locaţii, dintre care două sunt sedii ale unor instituţii publice din Bucureşti, într-un dosar privind fapte săvârşite în perioada 2016 - august 2017.



Surse judiciare au declarat, pentru AGERPRES, că cele două unităţi ar fi şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti.



Potrivit surselor citate, fondurile Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti (CASMB) ar fi fost fraudate prin decontarea unor servicii medicale fictive pe baza a sute de dosare medicale întocmite în fals.