100 de modele de ii, expuse la Biblioteca Judeţeană din Brașov

100 de ii cu modele din toate regiunile etnografice ale României sunt expuse în cadrul expoziţiei ''100 de modele de la strămoşi moştenire'', vernisată sâmbătă la Biblioteca Judeţeană ''George Bariţiu'' din Braşov.



Ideea organizării expoziţiei a aparţinut unor membre ale grupului ''Şezătoare la Braşov'', care au lucrat intens la realizarea exponatelor.



''Am dorit cumva, după puterile noastre, după priceperea noastră, să ilustrăm Centenarul alăturând 100 de modele din toată ţara şi, dacă o să priviţi vitrinele, o să vedeţi că le-am aşezat amestecate, nu pe regiuni etnografice, pentru că fiecare zonă are specificul ei, frumuseţea ei. A fost o iniţiativă a noastră, iar tot ce vedeţi aici a fost făcut din plăcere pentru a arăta frumosul din această ţară, care poate ar trebui preţuit mai mult. Fiecare ar trebui să scoatem la lumină comorile pe care le-am moştenit de la strămoşi, în ideea de a le transmite urmaşilor. Eu am început să cost la vârsta de 45 de ani. Dacă altcineva, care nu manifestă interes acum, va căuta peste 45 de ani pe cineva să întrebe, ar fi bine să mai găsească nişte urme pentru a reconstitui ce a fost cândva'', a afirmat Natalia Perianu, bibliotecar în localitatea Dumbrăviţa, una dintre membrele grupului ''Şezătoare la Braşov''.



Între iile expuse sunt şi unele vechi de 100 de ani, dar sunt şi modele mai actuale.



''Şi iile cu care suntem îmbrăcate cu ocazia acestui vernisaj sunt destul de vechi. Toate ar trebui preţuite mai mult, mai ales de către cei care au avut şansa să le moştenească de la bunici. La o ie se lucrează în funcţie de model de la câteva luni, la aproape un an. De aceea cred că trebuie preţuite'', a spus aceasta.



Grupul format din câteva zeci de femei de profesii diferite - învăţătoare, educatoare, IT-iste, angajate în diverse companii - se întâlneşte o dată la două săptămâni în şezătoare la Biblioteca Judeţeană, unde învaţă modele noi sau tehnici noi de cusut.



Expoziţia este deschisă până la sfârşitul lunii iulie. AGERPRES