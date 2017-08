100 de piloţi de parapantă din întreaga ţară sunt aşteptaţi la Festivalul de zbor "The Raven", de la Tulgheş

Peste 100 de piloţi de parapantă din întreaga ţară sunt aşteptaţi, de vineri până duminică, la Festivalul de zbor "The Raven", care va avea loc la Tulgheş şi care a ajuns la a X-a ediţie.



Vicepreşedintele Clubului Sportiv "The Raven" şi organizatorul evenimentului, pilotul de parapantă Bogdan Oprea, a declarat, pentru AGERPRES că, în acest an, în premieră, festivalul de zbor este deschis şi publicului şi nu se adresează doar piloţilor, pe bază de invitaţii, aşa cum a fost la ediţiile precedente, obiectivul fiind acela de a promova zona de nord a judeţului Harghita.



Piloţii vor decola de pe vârful Higheş, de lângă Tulgheş, zona de zbor fiind una foarte apreciată de cunoscători.



"Evenimentul se ţine în Tulgheş, decolarea se va face de pe vârful Higheş, un vârf de 1.500 de metri. Zona este foarte bună, s-au făcut distanţe foarte mari pornind de aici. Recordul de distanţă datează de anul trecut, fiind vorba de un zbor cu decolare de pe Higheş, apoi Ceahlău-Hăşmaş-Topliţa şi înapoi, dintr-un singur zbor, aproximativ 90 de kilometri", a precizat Bogdan Oprea.



În cazul în care condiţiile de vânt nu sunt corespunzătoare pentru decolarea de pe vârful Higheş, piloţii vor merge în localitatea Călugăreni, din judeţul Neamţ, şi vor zbura deasupra lacului Bicaz.



La festival sunt aşteptaţi cei mai buni piloţi de parapantă din România, multipli campioni naţionali, dar şi piloţi invitaţi din Marea Britanie.



"La eveniment se adună cei mai buni piloţi de parapantă din România, cum ar fi Sandu Donisan, care este multiplu campion naţional, dar şi toţi membrii clubului 'The Raven', unul dintre cele mai titrate din România. Suntem de cinci ori campioni naţionali la zbor de distanţă", a explicat Bogdan Oprea.



De asemenea, la eveniment participă şi un mare producător de echipamente de zbor, pe care piloţii le pot testa zilnic.



Despre condiţiile de zbor, pilotul harghitean a spus că vor fi foarte bune, cel puţin vineri şi sâmbătă.



"Condiţiile meteo vor fi foarte bune, mă uit pe cer şi s-a format un cumulus la vreo 3.000 de metri, abia aşteptăm să ajungem acolo, să 'muşcăm' un pic din el", a spus Bogdan Oprea.



Pentru cei care nu au încercat încă experienţa zborului, dar şi pentru cei care îşi doresc să o retrăiască, se pot programa zboruri în tandem, care se vor face peste lacul Bicaz, organizatorii promiţând că priveliştea va fi minunată, iar senzaţiile vor fi de nedescris.



"Zborul cu parapanta îţi schimbă cu siguranţă viaţa, odată ce ai încercat şi ai zburat o singură dată, te vei uita tot timpul către cer şi îţi vei dori din nou să simţi plăcerea zborului. Senzaţia pe care o trăieşti nu o vei mai trăi cu siguranţă în alte experienţe de viaţă", a mai spus Bogdan Oprea, care practică acest sport de aproape 15 ani.



Serile de la Festivalul de Zbor "The Raven" se vor încheia cu prepararea unui gulaş tradiţional, iar în jurul unui foc de tabără piloţii se vor bucura de reîntâlnirea cu prietenii şi de experienţele trăite în timpul zborului.