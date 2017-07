Accident GRAV cu mai multe victime pe autostrada Sibiu – Deva!

Accident grav cu mai multe victime! Trei persoane au fost rănite și transportate la Spitalul Clinic de Urgență Sibiu în urma unui accident grav produs sâmbătă dimineața pe autostrada Sibiu – Deva, la iesire din tunel, judetul Sibiu, scrie presa locală.

In urma accidentului in care au fost implicate o masina si un TIR, circulația pe A1 pe sensul către Sibiu, a fost blocată pe banda de urgență.

”O persoană se afla încarcerată iar alte două ranite, in afara autoturismului. Victimele au fost transportate la spital constiente, insa cu politraumatisme”, a precizat Ramona Nistor, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.

In mașina grav avariata , inmatriculata in Timiș, se aflau doi barbati si o adolescentă in varsta de 14 ani, conform informatiilor furnizate de polițiștii de la Rutieră.

”Șoferul nu a păstrat distanța și a intrat în coliziune cu un TIR care circula in fata. Autoturismul a fost proiectat in glisiera mediană”, a specificat Elena Welter, purtătorul de cuvant al IPJ Sibiu.

Șoferul masinii este un tanar de 32 de ani din Timiș, care a fost grav rănit. Minora și al doilea pasager , un barbat de 41 de ani, au scapat cu ”răni ușoare”, mentioneaza oficialii IPJ Sibiu.