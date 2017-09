Accident grav! O gravidă este în comă, după ce maşina pe care o conducea a lovit frontal un tir, apoi a ricoşat în alt autoturism

Ciocnirea a avut loc in apropiere de Hateg, intre masina condusa de o tanara gravidă de 25 de ani si un tir care circula din sens opus. Femeia a fost cea care a pierdut controlul volanului si a intrat direct in tirul care circula regulamentar

In urma impactului, autoturismul condus de femeia insarcinata a fost aruncat intr-o a treia masina, care circula regulamentar. Tânăra, care se afla in primele luni de sarcina, a fost transportata de urgenta la spital.Victima era in stare comatoasa, cu un traumatism cranian grav, suspiciune de ruptura de splina, traumatism abdominal, traumatism toracic. Este insarcinata. Sarcina este destul de mica”, a declarat medicul Calin Dumitrescu, purtatorul de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara.Deocamdata nu se stie daca femeia a pierdut sau nu sarcina, insa din cauza starii grave in care se afla, aceasta a fost transferata de la Hunedoara la spitalul din Deva.Observator.tv