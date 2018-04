O fetiţă de 13 ani a fost scoasă din apă de un martor la accident, restul de 2, probabil părinţii, sunt de negăsit."Astazi, in jurul orei 10:00, un accident rutier grav pe valea oltului la km 207 in apropierea orasului Brezoi. Un autoturism cu numere de Vâlcea, care se deplasa pe sensul de mers Sibiu Râmnicu Valcea. Pe fondul neadaptarii vitezei de deplsare, şoferul a parasit partea carosabila si a intrat in Olt. In Masina se aflau 3 persoane o femeie un barbat si o fetita de 13 ani. Fetita a fost salvata şi a fost solicitat elicopterul SMURD.Parintii se pare ca nu ar fi iesit, dar se încearcă recuperarea lor urgentă. Se intervine pentru scoaterea masinii.http://www.observator.tv