Accident mortal pe Splaiul Independenţei. Un motociclist a murit pentru că un șofer a făcut o manevră interzisă. "Când am văzut că iese sângele..."

Trafictube/ Facebook

Un motociclist de 32 de ani a murit miercuri, în Bucureşti, într-un accident rutier care s-a produs pe Splaiul Independenţei, pe sensul de mers dinspre Şos. Virtuţii către Şos. Grozăveşti, în dreptul staţiei de metrou Petrache Poenaru.

Potrivit poliţiştilor rutieri, din primele cercetări, conducătorul unui autoturism, un alt tânăr, de 29 ani, nu s-ar fi asigurat la efectuarea manevrei de întoarcere, moment în care a intrat în coliziune cu motocicleta, scrie Antena 3.

Motociclistul a decedat la faţa locului.

Circulaţia în zonă a fost bulversată.

Polițiștii urmează să stabilească cu exactitate cauzele şi împrejurările producerii accidentului.

Cristian Hrubaru, mărturie cutremurătoare despre motociclistul omorât miercuri în Capitală: "Când am văzut că iese sângele..."

Celebrul rocker Cristian Hrubaru se afla foarte aproape de locul accidentului. Acesta a mărturisit pe pagina de de Facebook că a alergat într-un suflet să vadă dacă poate să-l ajute pe motociclist, însă era prea târziu.

Imaginea era una de coșmar:

"Am iesit la o tigara in fata sediului Rock FM. L-am vazut trecand pe baiat. Mi-a atras atentia tricoul. In timp ce mi-aprindeam tigara s-a auzit bubuitura. Motorul semi zgomotos a tacut. Am alergat pana acolo sperand ca pot sa-l ajut pe bietul om cu ceva. Cand am vazut ca iese sangele din casca am inteles ca e grav. La scurt timp s-a constatat decesul motociclistului. (...) Sunt inca sub soc. Imi venea sa-l iau la pumni pe soferul cocalar, cu politia de fata.

Era vorba despre noi reactionand fata de idiotii care ne omoara pe starzi. Un incident asemanator am patit anul trecut.Doar ca eu am avut norocul sa plonjez peste masina. Catalin nu!

Legea e prea blanda cu cei care se fac vinovati de tragediile astea. Asta nu inseamna ca noi trebuie sa-i linsam. Nu suntem criminali! Asta spuneam. Din pacate pentru Catalin nu mai putem face nimic,decat sa ne rugam! Dumnezeu sa-l odihneasca!", a scris Cristian Hrubaru.