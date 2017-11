Accident rutier cu 6 răniți în Argeș

Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 10.11.2017 este 9822, din care 35 de decese (9 in jud. Timis, 6 in jud. Arad, 7 in jud. Dolj, 3 in jud. Caras Severin, 1 in jud. Bihor,...