Accident TERIBIL în Capitală. Un microbuz a cazut in raul Dambovita. Sunt TREI MORŢI, între care un copil, şi ŞASE RĂNIŢI

Trei oameni, printre care si un copil, au murit si sase persoane au fost ranite dupa ce microbuzul in care se aflau a cazut in Dambovita in noaptea de duminica spre luni. Se pare ca soferul a pierdut controlul volanului, la intrarea pe soseaua de centura, transmite Digi24.

Accidentul a avut loc în jurul orei 3:30, la intersecţia Splaiului Unirii cu Centura Bucureşti, la ieșirea către Autostrada Soarelui.

Se pare că şoferul a pierdut controlul volanului, la intrarea pe şoseaua de centură. Până la sosirea pompierilor şi scafandrilor, câţiva martori au încercat să salveze victimele. Martorii au descris clipele cumplite prin care au trecut victimele:

„Nu s-a auzit decât o bubuitură mare și atât. Am scos patru persoane și la restul nu am putut să intram în apă”, a declarat un martor.

„M-am dus jos, am văzut că nu se poate scoate, că erau ușile blocate. Era o persoană jos, lungită pe bordură, și era dânsa acolo. Țipa disperată”, a povestit un altul.

„În mașină erau două persoane încarcerate, una a fost dusă de râu mai jos și șase s-au autoevacuat”, a declarat Rupa Remus, de la Biroul de Coordonare Intervenții și Misiuni.

„Două victime au fost extrase cu leziuni incompatibile cu viața. Un copil a fost scos în stop cardio, s-a încercat resuscitarea, fără rezultat, celelalte victime au fost transportate la spital”, a explicat Maria Luiza Trușcă, medic al echipajului de urgență.

Toţi cei aflaţi în microbuz erau membrii unei familii şi plecau spre litoral.