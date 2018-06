Air Show 2018, un spectacol plin de surprize, la Aeroportul Internaţional "Traian Vuia"din Timișoara

Aeroportul Internaţional "Traian Vuia" din Timişoara oferă, sâmbătă, cel mai mare spectacol aerian din vestul ţării, Air Show, surpriza ediţiei fiind formaţia letoniană Baltic Bees, care revin la Timişoara.



"Piloţii letoni au fost foarte încântaţi de publicul din Timişoara şi de atmosfera de aici şi au ţinut neapărat să revină. Programul lor este foarte încărcat, însă au reuşit şi ne-au anunţat în urmă cu câteva zile că vor participa şi ei", a declarat, directorul aeroportului, Daniel Idolu, într-o conferinţă de presă.



Vor mai fi prezente formaţii ale Forţelor Aeriene Române, Aeroclubul României cu Hawks of Romania, paraşutiştii Blue Wings şi The Pellicans, formaţia ASALT şi Iacării Acrobaţi. După evoluţiile piloţilor, spectatorii vor putea asista la un concert de muzică rock susţinut de formaţii româneşti şi sârbeşti.



Evoluţiile încep la ora 19.00, dar spectatorii sunt aşteptaţi începând cu ora 16.30, pentru a nu se forma cozi şi aglomeraţie pe şoseaua care leagă Timişoara de aeroport. În zona evenimentului, vor fi prezenţi şi comercianţi care vor pune la dispoziţie produse alimentare şi băuturi răcoritoare. Pentru cei care doresc să vină cu maşina, a fost amenajate aproximativ 6.000 de locuri de parcare cu staţionarea gratuită.



"Mă bucur că putem să fim alături de Aeroportul Timişoara într-un eveniment care, de-a lungul timpului, s-a impus în comunitate ca unul de anvergură şi că putem oferi cetăţenilor din judeţ un spectacol extraordinar. Pe lângă preocupările constante pe care le avem în ceea ce priveşte administraţia, este de datoria noastră de a organiza şi activităţi recreative, iar 'Timişoara Air Show' atrage de fiecare dată un public numeros, ceea ce înseamnă că facem ceea ce trebuie", a punctat preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Călin Dobra.



Traficul aerian se va desfăşura conform orarului, însă pasagerii sunt rugaţi să ia în calcul faptul că pe traseul până la aeroport vor fi amplasate mai multe filtre de poliţie pentru dirijarea traficului, astfel încât să îşi aloce suficient timp pentru a ajunge la ora potrivită pentru formalităţile de îmbarcare.



Pentru organizarea mitingului aviatic, Aeroportul Internaţional Timişoara are sprijinul Consiliului Judeţean Timiş, al Ministerului Apărării Naţionale, al Primăriei Ghiroda, al Asociaţiei Patronale a Aeroporturilor din România, precum şi al altor instituţii publice şi societăţi comerciale. AGERPRES