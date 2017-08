Alertă la un salon de bronzat din Timişoara. Aparatele au luat foc din senin!

Panica in aceasta dimineata la un salon de bronzat din Timisoara care a luat foc. Angajatele au venit la serviciu, au pornit aparatele si la scurt timp a izbucnit focul. Au fost chemati in ajutor pompierii, insa flacarile s-au extins cu repeziciune.Angajatii si clientii au iesit rapid din salon, iar pompierii au intervenit de urgenta cu doua autospeciale. Misiunea lor a fost ingreunata de fumul gros care se imprastiase in imobil.

Aproape o ora au muncit pentru a stinge incendiul, insa acesta a facut scrum aparatura si mobilierul. Mai multe incaperi au ars, astfel ca paguba este totala pentru proprietar.

Salonul de bronzat fusese renovat cu doar cateva luni in urma.

Din primele date, se pare ca totul a pornit de la un scurtcircuit la instalatia electric Observator.Tv