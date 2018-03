Alexandra Stan, scandalizată de mizeria din Spitalul de Urgență din Constanța

Alexandra Stan a postat pe un cont de socializare imagini din Spitalul Clinic Județean de Urgență din Constanța, unde este internat tatăl ei, criticând atitudinea asistentelor, dar și faptul că în secție sunt gândaci pe pereți.

Alexandra Stan s-a întors de curând în țară pentru a-și vizita tatăl internat în Spitalul Județean de Urgență Constanța. Artista a postat pe un site de socializare fotografii din spital și critică „mizeria, dezinteresul și lipsa de respect față de pacienți”.

„Îmi iubesc țara și mă mândresc peste tot în lume cu faptul că sunt româncă, dar nu pot să înțeleg de ce noi între noi nu putem să ne respectam și să ne oferim tot ce este mai bun! Din septembrie m-am mutat în Los Angeles pentru o perioadă, dar pentru mine acasă înseamnă #Romania. Acum am venit în țară din cauză că tatăl meu se află în spital. Am fost să-l vizitez, să îi fiu alături și am rămas șocată de condițiile de la etajul 1, Secția Medicală 2, din cadrul Spitalului județean Constanța. Doamna doctor care are grijă de tatăl meu este deosebită și corectă, însă asistentele nu au vrut nici măcar să stea de vorbă cu mine când le-am atras atenția că trebuie schimbată branula. Ca să nu mai spun că pentru schimbarea cearșafului trebuie să le dai bani. Mizerie, dezinteres și lipsă de respect față de pacienți. Asta am întâlnit astăzi. Eu cred, totuși, că putem mai mult de atât”, a scris Alexandra Stan.

În imaginile postate de artistă se văd condițiile grele în care stau pacienții internați în saloanele spitalul din Constanța, cu mizerie și gândaci pe pereți.

În replică, directorul medical al Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, Bogdan Obadă, spune că la nivelul instituției a fost declanșată o anchetă internă, în urma sesizărilor din partea presei și a declarat că pacientul nu a avut nimic de reclamat.

„În primul rând ne-am simțit obligați să ne sesizăm și să facem o anchetă internă, să vedem despre ce este vorba. Am solicitat puncte de vedere ale medicului șef de secție și am vorbit, personal, și cu pacientul despre care este vorba. Mi-a spus că nu există o astfel de situație. Dânsul a spus că nu a reclamat nimic și nu este nimic de reclamat (…)Analizăm orice sesizare scrisă, de orice fel, din partea pacienților noștri. Ne interesează foarte mult să le oferim ceea ce ei își doresc”, a precizat, azi, Bogdan Obadă, într-o conferință de presă.

Directorul medical al spitalului a mai spus că actuala conducere a unității sanitare este interesată de creșterea permanentă a calității serviciilor medicale acordate pacienților, iar în privința curățeniei, aceasta se face zilnic.

„Curățenia se face la zi, dezinsecția se face la zi. Sunt secții renovate complet, care sunt la standarde europene vizavi de infrastructură și de ce ține de actul medical, și sunt secții care nu au fost complet renovate. (…)Pacientul a spus că nu are nimic de reclamat vizavi de calitatea actului medical, de comportamentul personalului, de comportamentul asistentelor. Mai mult decât atâta… speculații nu pot să fac”, a mai declarat Bogdan Obadă.

