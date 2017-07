Ambasadorul Belgiei prezent în comuna Slatina Timiș

Picasa

Ambasadorul Belgiei la Bucureşti, Thomas Baekelandt, a fost prezent la acest sfârşit de săptămână în comuna Slatina Timiş la sărbătorirea a cinci ani de la înfiinţarea Fundaţiei The Open Network for Community Development, o iniţiativă româno-flamandă.



'Colaborarea noastră a început înainte de 1990, printr-un ajutor conferit satelor din România aflate pe lista aceea faimoasă de sistematizare. Satele din Belgia au început, la rândul lor, să aibă acţiuni sistematice în colaborare cu localităţile din România. După Revoluţie, ajutorul a devenit mult mai activ. Oamenii din Belgia şi cei de aici au început să aibă conexiuni personale. Multe lucruri s-au schimbat şi în Belgia şi în Romania. Marea schimbare în România este că a devenit membră a Uniunii Europene. Atunci nu a mai fost nevoie de ajutoare de urgenţă, dar legăturile dintre oamenii din sate încă există, iar acum suntem în faza în care folosim aceste legături pentru a oferi expertiză în domeniile în care este nevoie. La Slatina Timiş a fost înfiinţat un proiect de asistenţă medicală pentru locuitorii de aici, bazat pe sistemul belgian de ajutor mutual. Acum, ne dorim să extindem acest sistem de asistenţă medicală şi în satele din jur', a declarat Thomas Baekelandt.



Fundaţia The Open Network for Community Development (TON), în parteneriat cu ADR-Vlaanderen - Belgia şi Asociaţia de Ajutor Mutual Slatina-Timiş - Romania, au organizat, cu acest prilej, în perioada 21 - 23 iulie, un training de formare şi informare, dedicat membrilor activi.



'Acum cinci ani ne-am început activitatea la Slatina Timiş şi ne bucurăm să avem prezenţi aici peste 120 de reprezentanţi ai asociaţiilor membre ale fundaţiilor din întreaga ţară. Membrii acestor asociaţii funcţionează în diferite domenii de interes, cum sunt grupurile sociale, organizaţii locale de femei, de bărbaţi, de tineret, centre socio-medicale sau comitete locale de dezvoltare. Prin urmare, ne bucurăm că suntem şi în continuare de folos dezvoltării comunităţilor locale din România', a afirmat Cristina Cherţ, director executiv al Fundaţiei The Open Network for Community Development.



Dacă la începutul manifestărilor au fost organizate work-shop-uri separate, pe fiecare domeniu de interes, mai apoi au fost iniţiate ateliere diverse, precum confecţionarea de bijuterii sau ateliere specifice, pe kit-uri educaţionale, împotriva incendiilor în grădiniţe şi şcoli. Totodată, a avut loc şi un atelier practic al pompierilor, având în vedere că, la sărbătoarea celor cinci ani de colaborare, comuna Slatina Timiş a primit o maşină de pompieri din partea belgienilor.

