Ambulanțier amendat și lăsat fără carnet pentru că... se grăbea

Marin Raica/Intact Images

Șoferul unei ambulanțe din Vaslui a rămas fără carnetul de conducere pentru că.. circula cu viteza și a depășit pe linie dublă. Hotărârea polițistului de a-l lăsa pe șofer fără carnet este una destul de bizară, în condițiile în care ambulanța, făr a fi dotată cu aer condiționt, transporta pungi cu sânge care trebuiau să ajungă la un spital din Iași.

Ambulantierul (cu semnalele in functiune) a fost oprit in trafic dupa ce a depasit pe linie dubla continua. El se deplasa cu viteza peste limita legala.Din nefericire, dintr-un LOGAN NEINSCRIPTIONAT, au aparut politistii rutieri vasluieni, care i-au suspendat ambulantierului dreptul de a conduce pentru 30 de zile, dar i-au dat si 600 de lei amenda. In zadar a incercat omul sa le explice ca era complet justificata graba lui.

Sursa: bzv.ro