Anchetă la Spitalul Județean de Urgență Galați după ce o bătrână a fost legată de pat

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Galaţi a declanşat o anchetă internă după ce rudele unei femei de 78 ani internată pe secţia Medicală 2 au reclamat faptul că bătrâna a fost legată cu pijamalele de pat ca să nu deranjeze cadrele medicale.



Bătrâna era internată după un accident cerebral, iar rudele acesteia au spus că într-o noapte a suferit o criză şi a fost legată de pat de către cadrele medicale, pe motiv că femeia ar fi devenit agresivă şi nu au mai putut să o liniştească.



"Joi a fost internată în spital în urma unui accident vascular, apoi sâmbătă noaptea a avut un episod de tulburare, agitaţie, doamnele asistente nu au luat nicio măsură, nu au anunţat familia. Nu ne-au spus nimic. Duminică, când am venit la vizită, de Paşte, am găsit-o foarte agitată, delira. Ne-au spus că nu există medic de gardă ca să vină să îi administreze un calmant, un sedativ. Duminică seara, după ora 5, când am plecat noi, ea nu a mai răspuns la telefon. Am intrat în panică şi ne-am întors la spital. Acolo am găsit-o într-o stare jalnică. Era legată de pat, răstignită, parcă era pe cruce. Era legată cu pijamale de mâini şi picioare. Avea cinci noduri, avea încheieturile umflate. De ce s-au purtat aşa? Cu pijamale să o lege?! Era groaznică situaţia. Plângea, se văita. Am vorbit cu asistentele, dar au chemat paza deoarece au spus că suntem noi recalcitranţi. Până la urmă au chemat un medic de la UPU şi i s-au administrat calmante. Bătrânica s-a liniştit, este mult mai bine acum. E lucidă, ne cunoaşte, vorbeşte cu noi. Au spus că au legat-o de pat pentru că era agitată, ieşea din salon. Asistentele ne-au spus că le-a bătut bătrânica, dar ea ne-a spus că s-a speriat, că au trântit-o jos la pământ, au dat în ea asistentele. Am făcut o plângere la Consiliul Judeţului, dar acum facem plângere şi la spital. Nu vrem să mai păţească nimeni ce a păţit ea", a declarat miercuri Geanina Zărnescu, nepoata bătrânei.



De teamă să nu mai fie legată, rudele spun că stau cu rândul lângă patul bătrânei.



"De duminică seara stau lângă mama. Ne e frică să nu se întâmple ceva. Să nu o lege aşa rău, să nu fie maltratată din nou... Când am venit de sărbători ni s-a spus că nu e niciun medic, deşi am cerut, am rugat, am implorat. Bătrânica era agitată, înţelegem, dar puteau să îi facă un calmant. Au vrut sărbători liniştite şi bătrânica deranja, credem. Vrem să se facă dreptate. Domnul doctor a fost în ordine, dar asistenta şi infirmiera nu s-au comportat cum trebuie cu o bătrână. Cu cele care au legat-o şi au bătut-o pe mama avem treabă, ele trebuie să plătească. Era legată foarte strâns, de abia au putut doi bărbaţi să o dezlege", a spus Simona Toader, fiica pacientei.



Cadrele medicale susţin că femeia a fost legată pentru propria ei protecţie.



"În seara zilei de 16 aprilie, după ce familia a plecat, pacienta a devenit agitată, agresivă faţă de celelalte paciente şi faţă de personalul nostru. Ameninţa că se aruncă pe fereastră, drept pentru care asistenta, în aşteptarea medicului de gardă, a decis contenţionarea pacientei. Familia a venit în cursul serii, a fost nemulţumită că pacienta a fost contenţionată, a fost agresivă faţă de personalul nostru, ceea ce a făcut să fie chemată paza. A sosit şi medicul de gardă, care ştiţi că asigură şi urgenţa, şi acesta a recomandat un sedativ. Sedativul nu putea fi administrat la recomandarea asistentei. Tot conflictul a fost întreţinut de familie, care nu a înţeles că în situaţia dată nu aveam altă posibilitate de a asigura protecţia pacientei şi a celorlalte paciente în salon. S-au folosit pijamale deoarece materialul este mai moale decât curelele de contenţie, pentru a nu produce leziuni pacientei şi pentru că măsura era luată pe un timp scurt, până la sosirea medicului", a precizat dr. Tudor Roşca de la Spitalul de Urgenţă Galaţi.



Conducerea spitalului a declanşat o anchetă administrativă în acest caz. AGERPRES