ANSVSA: Virusul gripei aviare a fost identificat la o gospodărie din localitatea Pardina din judeţul Tulcea

Karina Knapek/Intact Images

Virusul gripei aviare a fost identificat la o gospodărie din localitatea Pardina din judeţul Tulcea, o zonă destul de izolată în care nu există ferme de păsări, iar pericolul de contaminare şi de răspândire este redus, a declarat joi pentru AGERPRES preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Radu Roatiş-Cheţan.



"La ora actuală există suspiciune de boală în judeţul Tulcea la o gospodărie a populaţiei. Este primul caz în România de gripă aviară în gospodăria populaţiei, boala fiind transmisă prin păsările migratoare. Este în localitata Pardina pe zona braţului dintre România şi Ucraina, într-o zonă destul de izolată, unde nu există ferme de păsări, deci pericolul de contaminare şi de răspândire este redus, dar noi oricum luăm toate măsurile. Urmează să fie confirmat tipul virusului la Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală", a precizat Roatiş.



Acesta a menţionat că în ţări foarte aproape de graniţa cu României evoluează focare de gripă aviară cu efecte destul de dramatice pentru ferme de păsări.



"Numai dacă ne referim la Ungaria, destul de aproape de graniţa cu România, doar într-o singură fermă au fost omorâte peste 300.000 păsări. Noi am luat toate măsurile de biosecuritate în fermele de păsări şi am evitat contaminarea de la păsările sălbatice. Deşi au fost măsuri mai drastice, am reuşit să evităm contaminarea în ferme", a explicat Roatiş.



Directorul Direcţiei Sanitare Veterinare Tulcea, Mitică Tuchilă, a declarat pentru RRA că medicul veterinar de liberă practică a fost înştiinţat de către un crescător privat că i-au murit câteva păsări din curte în localitatea Pardina, iar medicul a trimis către Laboratorul sanitar-veterinar judeţean două păsări. În urma rezultatelor de laborator s-a emis un buletin de analiză cu probe pozitive pentru gripa aviară sau influenţa aviară.



În data de 22 noiembrie 2016, ANSVSA anunţat că a fost găsită o lebădă moartă în acvatoriul portului Constanţa, iar analizele de laborator au confirmat prezenţa virusului, subtipul H5N8.



În România, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) monitorizează sever comerţul intracomunitar şi verifică toate transporturile de păsări care vin din ţările unde, în ultima perioadă, au fost diagnosticate focare de gripă aviară, pentru a preveni pătrunderea bolii pe teritoriul României.



Organizaţia Mondială a Sănătăţii Animalelor (OIE) a solicitat celor 180 de state membre, printre care se numără şi România, să sporească măsurile de biosecuritate la ferme, pieţe şi în comerţul cu păsări, pentru a limita răspândirea gripei aviare.

AGERPRES