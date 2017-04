Anunț de la Metrorex. Mai multe porţi de acces la METROU se închid timp de o săptămână. Vezi care sunt stațiile afectate

Metrorex începe miercuri prima etapă a lucrărilor de modernizare a sistemului de control - acces în staţiile de metrou Republica, Titan şi Nicolae Grigorescu, unde linia actuală de turnicheţi are o vechime de peste 20 de ani, a anunţat Metrorex.



'Linia actuală de turnicheţi, care are o vechime de peste 20 de ani, va fi înlocuită cu porţi de acces batante, moderne care facilitează atât intrarea, cât şi evacuarea rapidă a călătorilor în situaţii de urgenţă. Noile porţi de acces vor avea dublă utilitate, atât prin sistemul de citire a benzii magnetice, cât şi prin sistemul de citire a cardurilor contactless. Acesta din urmă va putea fi utilizat după finalizarea lucrărilor de modernizare a sistemului de control - acces din toate staţiile de metrou', informează Metrorex.



Un număr 139 de automate moderne de vândut cartele sunt prevăzute să dea rest şi să funcţioneze inclusiv cu POS, 41 de staţii de metrou vor avea instalaţii noi de control-acces, iar peste 500.000 de călători/zi vor fi beneficiari direcţi ai noului sistem.



Lucrările aferente fazei I de modernizare, se vor executa etapizat, respectiv în perioada 19 - 25 aprilie 2017 se va lucra la accesurile staţia Republica - Acces A (bulevardul Basarabiei). Calătorii vor putea utiliza celelalte 3 accesuri disponibile ale staţiei de metrou Republica (accesul B - Bulevardul Basarabiei, gara Titan-Sud, C şi D - Şoseaua Dudeşti - Pantelimon).



Se va lucra la staţia Titan - Acces B (Bulevardul Nicolae Grigorescu, str. Liviu Rebreanu), unde călătorii vor putea utiliza accesul A (Bulevardul Nicolae Grigorescu).



Tot în aceaşi perioadă, la staţia Nicolae Grigorescu - Acces A (Bulevardul Camil Ressu, Aleea Fuiorului) se vor face lucrări, călătorii vor putea utiliza accesul B (Bulevardul Camil Ressu, Bulevardul Nicolae Grigorescu).



Din 26 aprilie şi până pe 5 mai, se va lucra la accesurile staţiilor Republica - B, C şi D, Titan - A şi Nicolae Grigorescu - B. www.agerpres.ro