Arad: Un cetăţean turc a încercat să iasă din ţară ascuns sub şasiul unui automarfar

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nădlac - Nagylak au depistat un bărbat din Turcia, care încerca să iasă ilegal din ţară, ascuns sub şasiul unui automarfar.



"În dimineaţa zilei de vineri, la Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac - Nagylak s-a prezentat pe sensul de ieşire din ţară cetăţeanul turc Saglam Z., în vârstă de 57 de ani, conducând un automarfar înmatriculat în Turcia şi care, conform documentelor de însoţire a mărfii, transporta peşte din Turcia pentru o societate comercială din Polonia. Cu ocazia controlului fizic al autovehiculului, poliţiştii de frontieră au constatat că sub şasiu, pe antepenultima axă a mijlocului de transport, se află ascunsă, în ciuda frigului de afară, o persoană de sex masculin", a informat, într-un comunicat de presă transmis vineri AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Arad, agent şef adjunct Mihaela Leş.



Potrivit sursei citate, în urma verificărilor efectuate de către poliţiştii de frontieră arădeni s-a stabilit că cel în cauză se numeşte Aydin R., are vârsta de 26 de ani şi este cetăţean turc. El a declarat în cadrul primelor cercetări că dorea să ajungă în Spaţiul Schengen şi a recurs la această metodă deoarece nu avea o viză care să îi permită acest lucru.



În cursul cercetărilor, conducătorul auto a declarat că nu are cunoştinţă despre modul în care conaţionalul său s-a ascuns sub camion.



"Poliţiştii de frontieră au întocmit pe numele lui Aydin R. acte de urmărire penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat, iar pe numele şoferului turc au întocmit acte de urmărire penală pentru complicitate la tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie luate măsurile legale ce se impun", a adăugat Mihaela Leş, potrivit comunicatului. AGERPRES