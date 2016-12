Autoritățile din Maramureș au premiat performanțele elevilor olimpici

Consiliul Judeţean Maramureş a premiat, vineri, în cadrul unei ceremonii, 169 de elevi şi 135 de profesori care i-au pregătit peste an, obţinând, astfel, performanţe notabile la olimpiadele naţionale şi internaţionale. CJ Maramureş a alocat din bugetul propriu, pentru premierea elevilor şi a profesorilor, suma de 70.000 de lei.



Prezent la eveniment, preşedintele CJ Maramureş, Gabriel Zetea, a spus că orice societate are obligaţia de a stimula şi aprecia educaţia, dar şi sistemul de sănătate publică.



"Este o bucurie să vă avem azi, alături de noi, pe voi, cei care excelaţi la învăţătură. Doresc să vă felicit pe fiecare în parte pentru felul în care vă pregătiţi, pentru modul în care învăţaţi, dar mai ales că vă ascultaţi părinţii şi profesorii (...) Judeţul Maramureş creşte prin voi şi gândul meu, la 27 de ani de la Revoluţia din Decembrie 1989, este acela că, după ce veţi absolvi facultăţile pe care doriţi să le urmaţi, să reveniţi în Maramureş şi să ajutaţi la reclădirea acestui judeţ minunat, unic în ţară prin frumuseţea şi autenticitatea sa. Menirea voastră este de a învăţa în continuare, iar a noastră, ca autoritate judeţeană, este aceea de vă recompensa (...) Vă mulţumesc vouă, dragi elevi şi profesori, pentru modul în care reprezentanţi Maramureşul la olimpiadele la care participaţi şi pentru rezultatele frumoase pe care le obţineţi la fiecare competiţie", a spus Gabriel Zetea, citat de Agerpres.



În context, inspectorul şcolar general adjunct al ISJ Maramureş, prof. Ciprian Cucuiat, a apreciat gestul CJ Maramureş de a premia performanţa în educaţie.



"A reuşi înseamnă a munci, iar numărul mare de olimpici pe care Maramureşul i-a avut în acest an, dovedeşte faptul că tinerii noştri muncesc. Elevii olimpici pregătiţi de profesorii de la clase sunt cei care au pus numele Maramureşului pe hartă, iar la nivel naţional este deja cunoscut faptul că, în judeţul nostru se munceşte" , a afirmat Ciprian Cucuiat.



În cadrul ceremoniei, diplomele şi sumele bonus au fost oferite de către preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea şi de cei doi vicepreşedinţi, Ioan Dăncuş şi Lucian Morar.