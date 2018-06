Bărbat arestat preventiv după ce, în stare de ebrietate, a accidentat un pieton şi a fugit de la locul faptei

Un bărbat din judeţul Galaţi a fost arestat preventiv după ce, aflat sub influenţa alcoolului, a accidentat, în urmă cu două zile, un pieton şi a fugit de la locul faptei, se arată într-un comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi.



Potrivit sursei citate, un bărbat de 61 ani, din comuna Barcea, a condus autoturismul pe DJ 252 din localitate şi, în dreptul unui imobil, a surprins şi accidentat un bărbat de 37 ani, ce se afla pe partea carosabilă. După producerea accidentului, conducătorul auto a abandonat autoturismul şi a părăsit locul faptei, victima fiind transportată la spital, unde a rămas internată pentru îngrijiri medicale.



Poliţiştii l-au depistat ulterior, pe raza comunei Barcea, pe bărbatul aflat la volanul autoturismului şi l-au testat alcoolscop, rezultatul fiind 1, 7 g/l alcool în sânge.



În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea poliţiei.



Bărbatul a fost reţinut, iniţial, pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore, iar ulterior a fost prezentat instanţei, care a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. AGERPRES