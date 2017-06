Bihor: Protest spontan al artiştilor de la Teatrul Regina Maria

Aproape 50 de artişti ai Teatrului de stat Regina Maria din Oradea, mai exact de la trupa Iosif Vulcan şi Ansamblul profesionist Crişana, au protestat spontan miercuri seară, înainte de spectacolul de la ora 19, nemulţumiţi de diferenţele de salarii faţă de cele din Filarmonica de stat.



'Noi dorim echivalarea salariilor cu cele de la Filarmonică. În 2016, a apărut Ordonanţa 20, care obliga toate instituţiile să aducă salariile la cel mai mare nivel aflat în plată, dar la noi s-a aplicat în mod eronat. Aşa au rezultat salarii diferenţiate. De exemplu, un artist la filarmonică, gradul profesional cel mai mare, gradul I A, are un salariu de 6.000 de lei, la teatru are doar patru. Or, nu este normal când ai două instituţii cu acelaşi ordonator de credit. Normal e să-i plăteşti pe toţi la fel, că de aceea e lege unitară', a declarat, pentru AGERPRES, Ciprian Toie, lider de sindicat la Ansamblul profesionist Crişana.



El a precizat că sindicaliştii au avut mai multe discuţii cu ordonatorul de credite şi cu managerul teatrului, dar de două, trei luni, li se tot promite că se va rezolva, fără a se ajunge la o finalitate.



'Şi am ajuns acum la forma de protest spontană. Intenţionăm să facem şi acţiuni în instanţă. Sperăm că totuşi decidenţii de la judeţ să înţeleagă şi să rezolve problema', a spus Toie.



Protestatarii au depus miercuri şi un memoriu la conducerea Consiliului Judeţean Bihor, în care îşi exprimă dezacordul faţă de modalitatea în care instituţia a implementat dispoziţiile normative referitoare la salarizarea personalului artistic din cadrul Teatrului Regina Maria.



'Vă aducem la cunoştinţă că salariaţilor Teatrului Regina Maria din Oradea le-au fost stabilite drepturi salariale net inferioare faţă de salariaţii Filarmonicii de stat Oradea, în condiţiile în care legiuitorul poziţionează în aceeaşi grilă de ierarhizare funcţiile de actor şi artist instrumentist', se arată în memoriu. AGERPRES