Capacitatea de cazare a adăposturilor pentru oamenii străzii, depăşită în mai multe oraşe de numărul solicitărilor

Dan Marinescu/Intact Images

Numărul oamenilor străzii cazaţi în adăposturile special amenajate de autorităţile locale a crescut în ultimele zile, în urma ninsorilor şi gerului, în unele oraşe din ţară fiind nevoie de mărirea capacităţii prin suplimentarea numărului saltelelor utilizate.



*** PRAHOVA



Zeci de persoane au fost cazate zilnic, de la începutul avertizării Cod portocaliu de ger, la Centrul Social de Urgenţă pentru persoane adulte fără adăpost din Ploieşti, în fiecare zi numărul locurilor disponibile fiind suplimentat pentru acoperirea solicitărilor.



Potrivit informaţiilor furnizate, joi, de purtătorul de cuvânt al Primăriei Ploieşti, Alina Istrătescu, de la începutul avertizării Cod portocaliu de ger au fost cazate la adăpostul de noapte din oraş aproximativ 70 de persoane zilnic.



Adăpostul are o capacitate de 50 de locuri, care pot fi suplimentate cu 30 de saltele.



Persoanele fără adăpost primesc aici un bon de masă pentru hrană caldă la cantina socială a Fundaţiei "Constantin şi Elena", ceai cald, dispun de televizor şi posibilitatea de a se spăla.



De asemenea, acestea îşi pot spăla şi rufele de două ori pe săptămână.



La instituirea avertizării de ger, municipalitatea a anunţat că, în această perioadă, adăpostul este deschis permanent.



*** ARAD



La Adăpostul de noapte al Direcţiei de Asistenţă Socială (DAS) a Primăriei municipiului Arad au beneficiat de serviciile acestuia, miercuri spre joi, 83 de persoane, în condiţiile unei capacităţi de cazare de 53 de locuri, a informat şeful adăpostului, Cristian Cojocaru.



"Adăpostul DAS Arad are o capacitate de 53 de locuri însă, la nevoie, putem găzdui până la circa 80 de persoane, atât femei cât şi bărbaţi, având saltele şi pături cu care putem suplimenta numărul locurilor de cazare. Datorită temperaturilor nocturne foarte scăzute din ultima perioadă, aproape în fiecare noapte am găzduit circa 60 de persoane. (...) îÎ ultima noapte, din cauza frigului, numărul celor care ne-au solicitat ajutorul a ajuns la 83 de persoane, acesta fiind numărul cel mai mare de până acum", a declarat, pentru AGERPRES, Cojocaru.



Conform acestuia, beneficiarii adăpostului primesc ceai cald, hrană, asistenţă medicală primară, cât şi medicamente.



*** BUZĂU



Un număr de 60 de persoane fără adăpost se află la centrele de zi şi de noapte din municipiile Buzău şi Râmnicu Sărat, dintre care aproape jumătate au fost identificate de forţele de ordine din cadrul MAI, în perioada Codului portocaliu, a declarat joi, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Centrul Judeţean Buzău de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei, slt. George Creţu.



Potrivit sursei citate, în misiunile de patrulare efectuate de poliţişti, jandarmi, reprezentanţi ai ISU, 29 de persoane fără adăpost au fost identificate în parcuri, gări sau pe stradă şi transportate la centrele sociale, dintre care 26 la Buzău şi trei, la Râmnicu Sărat.



Directorul Centrului de zi şi de noapte al municipiului Buzău, Daniel Lambru, a declarat că numărul persoanelor adăpostite este dublu faţă de capacitatea centrului.



"Centrul are o capacitate de 25 de paturi, iar în acest moment 55 de persoane primesc adăpost şi o masă caldă. A fost suplimentat numărul de saltele care au fost instalate pe holurile unităţii sau în dormitoare", a spus Lambru.



*** OLT



Adăpostul de noapte temporar din municipiul Slatina, amenajat de autorităţi la Centrul de Îngrijire şi Igienă Corporală, a fost solicitat la capacitate maximă în ultimele două zile, potrivit directorului Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina, Nora Popescu.



Ea a precizat că adăpostul temporar are o capacitate de 10 locuri şi, în noaptea de miercuri spre joi, au fost cazate 10 persoane, însă în urmă cu două zile, în noaptea de marţi spre miercuri au fost cazate 12 persoane.



Adăpostul temporar va fi deschis în fiecare noapte până luni, 5 martie, iar beneficiarii acestuia vor primi o gustare şi ceai cald.



În municipiul Slatina, anul trecut a demarat construirea unui adăpost de noapte.



*** TULCEA



Conducerea Centrului Phoenix al Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială (DAPS) din cadrul Primăriei municipiului Tulcea a declarat, joi, pentru AGERPRES, că instituţia are în prezent 46 de persoane asistate, cu patru mai puţine decât capacitatea maximă.



"Centrul Phoenix este pregătit să primească persoane şi peste capacitatea maximă admisă, respectiv 50 de locuri. Avem saltele şi pături care pot fi oricând folosite", a precizat directoarea DAPS, Ştefana Zibileanu.



Înfiinţat în anul 2009 printr-un proiect finanţat din fonduri comunitare, Centrul de urgenţă Phoenix al DAPS este un serviciu comunitar care le oferă gratuit persoanelor fără adăpost consultanţă psihologică şi asistenţă juridică, precum şi servicii de cazare şi masă pe o perioadă determinată.



BISTRIŢA-NĂSĂUD



Centrul de cazare a persoanelor fără adăpost din Bistriţa a fost solicitat doar la jumătate din capacitate pe perioada gerului, numărul celor care apelează în mod obişnuit la acest centru crescând cu cinci persoane în ultimele zile, potrivit datelor oferite joi, AGERPRES, de către şeful Direcţiei de Servicii Sociale (DSS) din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, Radu Dreptate.



Centrul dispune de 36 de locuri de cazare, dintre care 14 pentru cazare permanentă şi 22 pentru cazare pe timpul nopţii.



Doar trei persoane beneficiază de cazare permanentă, în timp ce numărul celor care rămân la centru pe timpul nopţii variază între 10 şi 13 persoane zilnic, în mod obişnuit.



Odată cu instalarea gerului şi scăderea temperaturilor exterioare până la minus 10 - minus 15 grade Celsius, la centrul de cazare au mai fost aduse, în plus, cinci persoane, acestea fiind identificate în stradă fie de Poliţia Locală, fie de către Serviciul de Ambulanţă, potrivit directorului DSS Bistriţa.



Având în vedere Codul galben de vreme geroasă, conducerea centrului a permis persoanelor cu cazare temporară să rămână şi în timpul zilei la adăpost, pentru a nu se expune gerului timp îndelungat.



Actualul centru de cazare a persoanelor fără adăpost din Bistriţa a fost inaugurat în urmă cu şase ani, fiind construit în baza unui proiect cu fonduri europene derulat de municipalitate.



*** GIURGIU



Şeful Poliţiei Locale Giurgiu, Lazăr Ciobanu, a declarat joi, pentru AGERPRES, că în Centrul de primiri în regim de urgenţă din municipiul Giurgiu se află în prezent 20 de oameni, capacitatea centrului fiind de 25 de locuri.



"După ce judeţul Giurgiu a intrat sub avertizare de cod portocaliu, de căderi de zăpadă şi viscol, în data de 25 februarie, o preocupare a noastră a fost şi salvarea oamenilor străzii, astfel la Centrul de Primire în regim de Urgenţă Giurgiu au ajuns 20 de oameni cu diverse afecţiuni dintre care patru oameni ai străzii, capacitatea centrului fiind 25 de locuri", a spus Ciobanu.



*** BRAŞOV



Un număr de 26 de persoane, trei femei şi 23 de bărbaţi, au fost aduse noaptea trecută, în regim de urgenţă, de către Ambulanţă sau de reprezentanţi ai Poliţiei Locale, la Centrul pentru Persoane fără Adăpost din municipiul Braşov.



Pe lângă acestea, alte 39 de persoane care nu au locuinţă vin în fiecare noapte la Centrul pentru Persoane fără Adăpost, ele fiind în evidenţa centrului, a declarat, pentru AGERPRES, directorul executiv al Direcţiei de Servicii Sociale din Primăria Braşov, Mariana Topoliceanu.



Astfel, în noaptea de 28 februarie spre 1 martie, un total de 65 de persoane au ajuns în Centrul pentru Persoane fără Adăpost, acesta având capacitatea de 90 de locuri.



"De la începutul săptămânii de când a început să ningă şi temperaturile au început să scadă, în noaptea de 27 spre 28 februarie a fost un număr mai mare de persoane (...). În celelalte nopţi media a fost de aproximativ 50 de persoane. Ei au posibilitatea să rămână şi în timpul zilei în Centrul pentru Persoane fără Adăpost, dar marea majoritate pleacă dimineaţa. De exemplu joi, din cele 65 de persoane, doar şase au ales să rămână peste zi. Este alegerea lor, noi nu-i putem obliga să rămână. În cazul în care numărul de solicitări va depăşi capacitatea de 90 de locuri, vor fi puse saltele în pe jos în interiorul camerelor, astfel încât toţi cei care ajung aici să poată rămâne peste noapte'', a precizat sursa citată.



*** VÂLCEA



Centrul Social de Urgenţă "Ioana" din Râmnicu Vâlcea, unde sunt cazate pe timpul nopţii persoanele fără adăpost, a fost ocupat în ultimele trei zile la o treime din capacitate, potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei Râmnicu Vâlcea, Daniel Ionescu.



El a precizat că atât în noaptea de miercuri spre joi cât şi în noaptea de marţi spre miercuri, în centrul menţionat au fost cazate câte şase persoane, capacitatea Centrului "Ioana" fiind de 21 de persoane cazate.



"La acest moment, în centrul cu o capacitate de 21 de persoane - aceasta putând fi extinsă la nevoie - se află şase persoane. CSU 'Ioana' funcţionează în regim de permanenţă, iar asistaţii prin intermediul acestei structuri beneficiază, pe lângă adăpost, de consultanţă juridică, psihologică, dar şi de masa servită în regim de catering", a spus Daniel Ionescu.



*** ALBA



Adăpostul social din Alba Iulia ce oferă oamenilor străzii cazare pe timpul nopţii este deschis în această perioadă friguroasă 24 de ore din 24 de ore, astfel încât nicio persoană aflată în dificultate să nu rămână pe stradă, a declarat, joi, pentru AGERPRES, coordonatorul centrului, preot Petru Oneţ.



În mod normal, adăpostul funcţionează între orele 20,00 şi 8,00 dar, în această perioadă, când Alba se află sub atenţionare de cod galben, el este deschis în permanenţă, a menţionat preotul Oneţ. Pe lângă cazare, oamenii primesc două mese pe zi şi beneficiază de servicii de igienizare.



Potrivit preotului Petru Oneţ, nu a fost atinsă capacitatea maximă a adăpostului, respectiv cele 50 de locuri, mai fiind disponibile în jur de şase locuri. Printre cei care s-au adresat centrului se află şi 11 femei.



Adăpostul, singurul de acest gen din Alba Iulia, funcţionează, de peste un deceniu, în cadrul reţelei social-filantropice a Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, cu sprijinul autorităţilor locale şi judeţene.



Centrul oferă oamenilor străzii şi consiliere în vederea găsirii unui loc de muncă, sprijin în vederea găsirii unei locuinţe cu chirie sau o altă alternativă, întocmirea şi depunerea dosarului la diferite instituţii cu scopul găsirii unei alternative, consiliere pentru restabilirea relaţiilor cu familia, dar şi consiliere emoţională. Persoanele incluse în acest program pot beneficia de serviciile acordate timp de 90 de zile, cu posibilitate de prelungire.



*** DOLJ



Un număr de 20 de persoane fără adăpost, printre care şi o femeie cu doi copii, au fost adunate de pe străzi în ultimele patru zile şi transportate la Centrul "Sfântul Vasile" al Arhiepiscopiei Craiova, la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean, fie la Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.



Potrivit ISU Dolj, persoanele fără adăpost au fost transportate de către echipaje ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă şi Poliţia Locală.



Centrul Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost "Sfântul Vasile" din cadrul Asociaţiei "Vasiliada", administrat, în parteneriat, de Arhiepiscopia Craiovei şi Consiliul Local Municipal, este singurul centru de acest fel din zona Olteniei, are o capacitate de 52 de locuri, iar în acest moment adăposteşte peste 80 de persoane.



"Centrul nostru, care funcţionează din 2009, oferă adăpost atât pe timpul zilei, cât şi pe timpul nopţii, servicii în sistem rezidenţial, iar perioada de cazare este de la o lună până la şase luni, cu posibilitatea de prelungire pentru fiecare caz în parte după reevaluarea situaţiei. În perioadele cu temperaturi extreme şi precipitaţii, cum este aceasta, numărul locurilor de cazare al centrului este depăşit, în sensul că în acest moment sunt peste 80 de persoane cazate pe cele 52 de locuri, motiv pentru care unii stau câte doi în pat, mai sunt suplimentate locurile prin amplasarea de saltele. Este o cerere mult mai mare decât putem oferi, motiv pentru care am vorbit cu partenerii noştri pentru găsirea unei soluţii în vederea extinderii", a declarat, pentru AGERPRES, coordonatorul centrului, pr. Sorin Pârvănescu.



*** BRĂILA



Peste 50 de persoane au fost aduse sau au venit de bună voie, pe perioada Codului portocaliu, în Centrul de găzduire pe timpul iernii pentru oamenii fără adăpost din municipiul Brăila, potrivit informaţiilor furnizate, pentru AGERPES, de directorul Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Brăila, Nicoleta Oancea.



"În total sunt 122 de asistaţi, dar dintre aceşti 56 sunt cei din sezonul rece, din timpul acestor zile geroase. Restul până la 122 sunt cei cu un regim oarecum de lungă durată, de 1-2 ani de zile, care au părăsit cu ani în urmă sistemul de protecţie al copilului. Suntem la limită cu capacitatea centrului de a primi oameni fără adăpost, dar ne descurcăm", a declarat Oancea.



Persoanele aflate în centru beneficiază de găzduire pe perioadă determinată, asistenţă medicală, igienă personală, informare, consiliere socială şi psihologică.



"Potrivit hotărârii Consiliului Local Municipal, persoanele străzii beneficiază de adăpost de urgenţă pe o perioadă determinată de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii termenului în situaţii justificate. În acest context, în perioada de iarnă, organizăm campanii de identificare a persoanelor aflate pe străzi şi în adăposturi improvizate", conform sursei citate.



Au fost şi persoane care au refuzat internarea în Centrul de găzduire pe timpul iernii pentru oamenii fără adăpost, deşi stăteau în incinte neîncălzite, iar temperaturile erau foarte scăzute. De exemplu, pe 26 februarie, în plin Cod portocaliu, din patru bărbaţi depistaţi în ger de poliţiştii locali, doar unul a acceptat să fie internat, ceilalţi trei refuzând, potrivit directorului executiv al Poliţiei Locale Brăila, Georgică Tănase.



Potrivit regulamentului de funcţionare, în centru nu sunt găzduite persoanele aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor şi cele violente.



Pentru găzduirea în centrul social, beneficiarii care sunt apţi de muncă au obligaţia de a presta acţiuni sau lucrări de interes local, în conformitate cu prevederile unei hotărâri al Consiliului Local Municipal.



*** GALAŢI



Un număr de 29 de oameni ai străzii au fost internaţi la Centrul de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost din Galaţi, de la declanşarea codurilor de vreme rea, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Poliţiei Locale Galaţi, Aurelia Matei.



Potrivit sursei citate, alte 57 de persoane fără adăpost de pe raza municipiului Galaţi au refuzat internarea, acestea provenind din judeţele Galaţi, Vaslui, Brăila, Tulcea.



"În aceste situaţii de refuz categoric, oamenii legii au verificat adăposturile improvizate chiar şi de două trei ori pe noapte pentru a vedea în ce condiţii stau oamenii străzii. Acolo unde poliţiştii locali au constatat că se impune internarea unor persoane, au apelat la Serviciul Judeţean de Ambulanţă", a spus Matei.



*** VASLUI



Un număr de 36 de persoane beneficiază în prezent de cazare pe timpul perioadei reci în spaţiile oferite de primăriile municipiilor şi oraşelor din judeţul Vaslui, unităţi ce ar putea primi 89 de persoane, potrivit reprezentanţilor Instituţiei Prefectului.



"Momentan se află în spaţiile destinate persoanelor fără adăpost un număr de 36 de persoane, dintre care 26 la Vaslui, 14 la Bârlad, dintr-un total de 20 de persoane fără adăpost identificate de autorităţile locale şi 6 la Huşi. În oraşele Murgeni şi Negreşti nu există persoane cazate în aceste spaţii", a declarat, joi, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Instituţiei Prefectului Vaslui, Cristian Lapa.



*** SATU MARE



Aproximativ 45 de persoane apelează în fiecare zi la Centrul Social de Urgenţă (CSU) Satu Mare, care, în perioada geroasă, este deschis şi peste zi, a declarat, joi, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Primăriei Satu Mare, Alexandra Podină.



Potrivit acesteia, de la instituirea codurilor de frig, la CSU Satu Mare au apărut patru noi persoane, media fiind una obişnuită, în jurul a 45 de persoane. Capacitatea centrului este de 60 de locuri, însă este pregătit să primească mai multe persoane decât limita maximă.



Cei care apelează la serviciile acestui centru primesc o cină şi un mic dejun.



*** DÂMBOVIŢA



Oamenii străzii din Târgovişte au fost identificaţi şi duşi cu ajutorul poliţiştilor locali în centre sociale, însă mulţi dintre ei au fost convinşi cu greu să plece de pe străzi chiar şi în perioada geroasă, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, primarul Cristian Stan.



Conform edilului, 18 oameni ai străzii au fost aduşi în aceste zile în centre sociale.



''Cu sprijinul Poliţiei Locale au fost identificate şi aduse în centre ale Direcţiei de Asistenţă Socială 18 persoane, în această perioadă. Se monitorizează, de asemenea prin Direcţia de Asistenţă Socială, persoanele cu handicap grav care beneficiază de asistent personal, şi aici sunt 275 de persoane, persoane cu handicap grav care beneficiază de indemnizaţie, de însoţitor, şi aici sunt 755 de persoane, persoanele vârstince care beneficiază de îngrijire la domiciliu, 68'', a spus primarul Târgoviştei.



El a menţionat că în centrele sociale din municipiu mai sunt locuri.



''Putem să suplimentăm şi în momentul de faţă cu încă 30 de locuri capacitatea din centrele sociale. Problema pe care o avem este că foarte mulţi dintre aceştia refuză sau pur şi simplu pleacă (din centre, n.r.). Foarte mulţi refuză sau pleacă, trebuie practic să îi păzim până când din cauza frigului sau a condiţiilor în care stau acceptă să meargă până la urmă. E destul de dificil. Probabil nu vor să vină pentru că la centre e un regim mai riguros'', a adăugat Cristian Stan.



*** SĂLAJ



Adăpostul de Noapte din Zalău a fost ocupat în proporţie de circa 90% în săptămâna curentă, în ciuda temperaturilor scăzute înregistrate mai ales în timpul nopţii, administraţia locală precizând că există suficiente locuri pentru cei care au nevoie de serviciile centrului social de urgenţă.



"În săptămâna curentă, Adăpostul de Noapte a fost ocupat în proporţie de 88%, respectiv, dintr-un total de 52 locuri de cazare au fost ocupate, în medie, 47 de locuri pe zi. Faţă de perioada anterioară, datorită temperaturilor foarte scăzute, au fost un număr de două-trei solicitări suplimentare de cazare, pe perioada nopţii", a precizat joi, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Primăriei Zalău, Diana Breban.



Potrivit sursei citate, capacitatea de cazare pe timpul nopţii, de 52 locuri, poate fi suplimentată, la nevoie.



În cadrul Centrului Social de Urgenţa - Adăpostul de Noapte sunt oferite servicii precum: găzduire pe perioadă determinată, servicii de integrare socio-profesională, asistenţă socială, consiliere psihologică şi juridică, asistenţă medicală primară şi două mese calde pe zi.



*** IAŞI



Şefa Direcţiei de Asistenţă Comunitară din cadrul Primăriei Iaşi, Luminiţa Munteanu, a declarat că 74 de persoane fără adăpost au fost duse în ultimele zile la Centrul de urgenţă pentru recuperare socială "C.A. Rosetti", unitate unde locuiesc alte 43 de persoane aflate la limita subzistenţei.



"În perioada în care sunt cazaţi la noi primesc mâncare şi ceaiuri calde. Sunt şi mai multe fundaţii sau persoane particulare care vin şi donează sandvişuri", a precizat, pentru AGERPRES, Munteanu.



*** CLUJ



Circa 63 de persoane fără adăpost au fost cazate în ultimele zile friguroase în centrele de ajutor ale Primăriei Cluj-Napoca.



"De la începutul acestei săptămâni şi până astăzi, 63 de persoane fără adăpost au fost cazate în centrele de ajutor ale primăriei. Primăria municipiului Cluj-Napoca dispune de 150 de locuri pentru cazarea persoanelor fără adăpost. Dintre acestea, 110 sunt în centrele de ajutor ale primăriei de pe străzile Dragoş Vodă şi Oaşului. În plus, Primăria prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală a municipalităţii (www.dasmclujnapoca.ro), colaborează cu Uniunea Creştină din România şi cu Prison Fellowship România, oferind încă 10 locuri, respectiv 30 de locuri în adăposturile lor", se arată într-o informare transmisă, joi, AGERPRES, de Biroul de presă al primăriei clujene.



Persoanele fără adăpost beneficiază de mâncare şi cazare, precum şi de consiliere în obţinerea unor drepturi de asistenţă socială şi obţinerea de locuri de muncă.