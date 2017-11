Caraş-Severin: Secţiile de Oncologie şi Hematologie, modernizate cu ajutorul voluntarilor şi a donaţiilor

"Aceste investiţii sunt binevenite, având în vedere că trăim într-o economie de piaţă şi restrângerile bugetare din sistemul sanitar nu permit întotdeauna realizarea unor obiective, aşa cum ar trebui. Pacienţii nu au nevoie doar de medici buni, de terapie cu molecule scumpe şi ţintite, ci au nevoie şi de condiţii hoteliere. Ceea ce este cel mai greu pe secţia noastră sunt saloanele cu număr foarte mare de paturi, unde se tratează şi cazurile aflate în stări terminale. Este foarte greu să manageriezi într-un salon cu zece paturi, pentru fiecare, şi vizitele, şi tratamentul necesar bolnavilor. Grupurile sanitare, însă, reprezentau punctul roşu al secţiilor de oncologie şi hematologie. Mulţumim tuturor celor care au contribuit cu donaţii şi promitem să avem grijă de ele", a declarat dr. Melania Bengulescu, şefa Secţiei Oncologie din Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa.



Potrivit acesteia, urmează amenajarea oficiului alimentar şi fiecărui salon în parte.



Prin acţiuni de sponsorizare şi voluntariat, iniţiatorii proiectului au reuşit să strângă suma necesară pentru amenajarea la standarde europene a acelor facilităţi sanitare de care depinde, în mare măsură, buna desfăşurare a activităţii medicale în aceste secţii.



"Am reuşit să finalizăm o parte din proiectele noastre pentru comunitate, ale voluntarilor, cu ajutorul oamenilor ce au participat la acţiuni caritabile cum ar fi - Balul de caritate şi spectacolul folcloric - Dăruim speranţă de la an la an, cu cântecul şi jocul nostru bănăţean. Sperăm să avem sala plină şi la următorul spectacol, ce va avea loc în luna martie anul viitor, pentru ca aceste acţiuni să meargă mai departe", a precizat Camelia Duca, preşedinta Rotary Community Corp Reşiţa.



Acţiunea umanitară a fost iniţiată de Clubul Rotary Reşiţa, împreună cu voluntarii de la Rotary Community Corp şi în parteneriat cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa. AGERPRES