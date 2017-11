Caravana campaniei naţionale "Alege oaia!" ajunge sâmbătă la Ploieşti

Caravana campaniei naţionale de informare şi promovare "Alege oaia!" va ajunge, sâmbătă, la Ploieşti, eveniment la care va participa şi ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anunţat, joi, ministerul de resort într-un comunicat de presă.



Evenimentul este programat să aibă loc pe platoul din faţa Palatului Culturii, începând cu ora 10:00, şi are ca scop încurajarea consumului de carne şi produse din carne de oaie. Consumatorii vor putea degusta mâncăruri tradiţionale din carne de oaie, iar cei interesaţi vor putea achiziţiona carne de oaie proaspătă sau preparată, caşcaval, brânză de burduf, cârnaţi din carne de oaie şi must de la producători din judeţ.



"Obiectivul final al acestei campanii este păstrarea tradiţiilor locale privind obiceiurile gastronomice de preparare a cărnii de oaie, creşterea consumului de produse din carne de oaie, sprijinirea crescătorilor autohtoni de ovine şi înfiinţarea la nivel naţional a unei pieţe de Gross, iar la nivel judeţean constituirea de magazine destinate comercializării cărnii şi a produselor din carne de oaie", notează Ministerul Agriculturii.



Evenimentul este organizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) împreună cu crescătorii de ovine, în cadrul campaniei "Alege oaia!", derulată la nivel naţional pe o perioadă de trei luni, pentru promovarea consumului de carne de oaie pe piaţa internă.



Caravana campaniei "Alege oaia!" s-a oprit în week-endul 4-5 noiembrie în Piaţa Obor din Capitală, iar după escala de la Ploieşti va ajunge în zilele de 18 şi 19 noiembrie la Sibiu.



Ministerul Agriculturii a lansat pe 26 octombrie, la Romexpo, în cadrul târgului INDAGRA 2017, campania de informare şi promovare a consumului de carne de oaie denumită 'Alege Oaia!'. În demersul său, MADR are sprijinul tuturor crescătorilor de ovine din România, care doresc, prin intermediul acestei campanii, să determine consumatorii să manifeste mai mult interes pentru carnea de oaie şi preparatele din carne de oaie.AGERPRES