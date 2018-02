Case reabilitate gratuit în Sectorul 1

Primăria Sectorului 1 a anunţat că va reabilita termic, gratuit, casele care au maximum 160 de metri pătraţi. Potrivit Primăriei, în acest an vor fi alocaţi 672.000 de lei pentru realizarea documentaţiei necesare atragerii de fonduri europene, pentru ca anul viitor să înceapă reabilitarea caselor. Lucrările vor fi gratuite şi vor consta în izolarea termică a faţadei prin montarea tâmplăriei termoizolante şi izolarea termică a faţadei şi reabilitarea sistemului de încălzire şi furnizare a apei calde. De asemenea, Primăria Sectorului 1 anunţă că alocă, în acest an, aproximativ 75 de milioane de lei pentru lucrările de reabilitare termică a blocurilor, urmând să fie anvelopate 251 de blocuri. De asemenea, au fost alocaţi bani din buget, pentru acest an, pentru documentaţia necesară modernizării lifturilor din blocurile reabilitate termic, urmând să se facă inventarierea ascensoarelor şi să fie identificate soluţii tehnice.