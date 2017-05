Cătălin Cherecheş a anunţat că şi-a reluat prerogativele de primar al municipiului Baia Mare

Primarul ales al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, a anunţat miercuri, într-o conferinţă de presă organizată la câteva ore după ce Curtea de Apel Cluj i-a admis contestaţia şi l-a scos de sub control judiciar, că şi-a reluat prerogativele prevăzute de lege.



"Am bucuria după un an de zile să mă întâlnesc cu dumneavoastră în calitatea de primar al municipiului Baia Mare cu atribuţiile preluate. Nu voi vorbi despre justiţie, nu voi vorbi despre procesul în care am fost implicat şi care mi-a fost orchestrat, pentru că nu mi s-a făcut justiţie, consider acest act doar un act de normalitate. Mi s-au viciat drepturile ca şi om, ca şi cetăţean şi am fost acuzat pe nedrept. Mă voi lupta pentru a-mi dovedi nevinovăţia într-un stat în care instituţiile trebuie să dovedească vinovăţia. Mă lupt pentru demnitatea mea, mă lupt pentru onoarea mea, mă lupt pentru lacrimile pe care le-a vărsat mama, şi pentru tot cea ce înseamnă mizeria în care am fost târât. Astăzi, inclusiv cetăţenilor municipiului Baia Mare, celor care m-au votat, li s-a făcut un act de dreptate, pentru că votul cetăţenilor este ridicat la rag de instituţie democratică în acest stat şi acest lucru trebuie respectat. Sunt bucuros să văd că instanţele din România, într-o undă de normalitate, au constat acest lucru", a declarat Cătălin Cherecheş.



Primarul şi-a reafirmat încredere în justiţie şi a susţinut că, pe durata cât s-a aflat sub cercetare, activitatea administrativă a suferit sincope.



"Am astăzi, încrederea reînnoită în instituţiile statului şi justiţie şi cred că acest proces nu trebuia sa se întâmple, viciind drepturile mele şi drepturile cetăţenilor, blocând un oraş şi arătând cum poţi să distrugi absolut tot. (...) Sunt un om corect, sunt un om demn şi sunt un om care lupt pentru dreptate. (...) Am învăţat foarte multe lucruri în acest timp, am învăţat să fiu şi mai bun, am învăţat să fiu şi mai tolerant şi vin astăzi înapoi la treabă fără nici un fel de ranchiună, fără nici un fel de supărare pe unii s-au pe alţii", a spus Cherecheş.



Primarul municipiului Baia Mare a subliniat că votul acordat la alegerile locale de anul trecut îl responsabilizează, iar atacurile lansate în spaţiul public, pe durata detenţiei şi a controlului judiciar, l-au convins să lupte mai departe.



"Vin ca să unim Baia Mare! Vin ca să readucem normalitatea în acest oraş şi pentru a-i face pe cetăţeni să se simtă bine şi mândrii în acest oraş. Sunt onorat de votul acordat, dar în primul rând sunt onorat şi obligat de toată susţinerea pe care mi-au acordat-o în această perioadă de umilinţă, dificilă pentru mine. Le mulţumesc şi celor care, poate necunoscând toate detaliile, m-au atacat. Le mulţumesc şi celor care au avut uneori şi cuvinte mai apăsate la adresa mea, pentru că n-au făcut decât să mă motiveze", a afirmat Cătălin Cherecheş.



El a menţionat că sintagma folosită în campania electorală, "pune suflet", nu este una fără acoperire, deoarece, alături de locuitorii municipiului Baia Mare, îşi doreşte un oraş mai civilizat.



"De astăzi începând, este responsabilitatea mea şi vă garantez că ştiu ce am de făcut. Şi voi face lucrurile aşa cum le merită băimărenii, acest oraş, în respectul pentru lege. Pentru că cea ce am făcut eu în acest oraş a fost să muncesc, să construiesc, să dezvolt oraşul, să-l scot din mizerie şi să respect legea. În respect faţă de justiţie, în respect faţă de instituţiile statului, voi face totul pentru a ne uni din nou, pentru a pune suflet pentru oraş, pentru că această sintagmă nu este una care ţine de inspiraţia lui Cătălin Cherecheş. Această sintagmă, impresie şi simţământ ţine de fiecare băimărean care iubeşte oraşul", a spus Cherecheş.



Edilul a anunţat că abia la începutul săptămânii viitoare se va reîntoarce la primărie, iar până atunci v-a vizita mai multe locuri din municipiul Baia Mare, pentru a-şi face o imagine despre starea oraşului şi pentru a discuta cu cetăţenii.



Curtea de Apel Cluj a hotărât, miercuri, că primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, poate să îşi exercite atribuţiile respectivei funcţii, decizia instanţei fiind definitivă.



"Admite contestaţia formulată de inculpat împotriva încheierii penale a Tribunalului Cluj şi înlătură din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar obligaţia de a nu exercita funcţia de primar al municipiului Baia Mare şi de a nu comunica în mod direct cu 4 martori", se arată în hotărârea Curţii de Apel Cluj.



Pe 27 aprilie 2016, Cătălin Cherecheş a fost arestat preventiv pentru luare de mită în formă continuată, printr-o decizie a Tribunalului Cluj, iar pe 5 iunie acelaşi an a fost ales din nou primar al municipiului Baia Mare, în timp ce se afla în stare de arest.



Ulterior, Cherecheş a depus jurământul de primar, apoi a fost suspendat din funcţie, după care s-a aflat în arest la domiciliu şi apoi sub control judiciar. AGERPRES