Caz șocant la Sibiu! Un şofer care a bătut recordul judeţului de alcoolemie la volan, a fost lăsat liber

Bărbatul care a fost prins că mergea mort de beat la volan cu mașina prin Sibiu, a scăpat de arestul preventiv. Judecătorii au considerat că nu reprezintă un pericol public și l-au plasat sub control judiciar.”Conducătorul auto reținut pentru conducere sub influența alcoolului a fost plasat sub control judiciar 60 de zile”, spun cei de la IPJ Sibiu. Poliţiştii Biroului Rutier din cadrul poliţiei Municipiului Sibiu au reţinut pentru 24 de ore un bărbat care a fost depistat conducând autoturismul sub influenţa alcoolului. Bărbatul a condus autoturismul pe Bulevardul General Vasile Milea din municipiul Sibiu, iar la testarea cu aparatul etilotest a prezentat rezultatul de 1,31 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma expertizării probelor biologice recoltate, s-a stabilit că persoana în cauză avea o alcoolemie de 2,35 g/l, respectiv 2,20 g/l alcool pur în sânge. La data de 29 august, faţă de conducătorul auto a fost aplicată măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând ca, în data de 30 august, să fie prezentat instanţei cu propunere de aplicare a măsurii controlului judiciar pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice având o îmbibaţie alcoolică peste limita legală", se arată în comunicatul Poliţiei.Observator.tv