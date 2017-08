Cea de-a doua victimă a accidentului aviatic din Tătăruși a fost stabilizată

Bărbatul de 33 de ani din avionul prăbuşit sâmbătă după-amiaza într-o râpă din apropierea satului Vâlcica, comuna Tătăruşi, a fost stabilizat de echipele de medici de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi.



"Pacientul este internat la Clinica de chirurgie, este stabil, conştient. El a suferit contuzie craniană, hemosinus, fractură de bazin fără deplasare, mai multe plăgi contuze. Prognosticul vital este bun", a declarat pentru AGERPRES Diana Cimpoeşu, coordonatorul UPU-SMURD Iaşi.



Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, Mihăiţă Nechifor se afla pentru prima oară în avionul pilotat de instructorul de zbor Traian Ungureanu, în vârstă de 63 de ani, care şi-a pierdut viaţa în urma impactului cu solul.



O aeronavă de mici dimensiuni efectua sâmbătă un zbor de antrenament pentru show-ul aviatic organizat în cadrul evenimentului "Zilele Rezervaţiei Forestiere", ce urma să aibă loc duminică după-amiază. În jurul orei 17,04, un apel la serviciul 112 anunţa că un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit pe un câmp din apropierea localităţii Tătăruşi, în urma impactului fiind două victime.



"Avionul a făcut un tur deasupra pădurii. Când să se întoarcă, probabil să meargă la aterizare, a rămas fără motor sau a pierdut controlul. L-am văzut în aer, a planat şi a urmat bufnitura. Am fugit imediat spre locul de unde am auzit bufnitura. Am văzut un corp la vreo 10 metri de avion. Era pilotul. Decedat l-am găsit. Celălalt se afla în stare de şoc, în avion, prins cu un picior sub epavă. L-am scos afară, l-am masat, l-am resuscitat şi l-am întrebat cine este. Tragedia a avut loc chiar la marginea pădurii socrului său", a declarat pentru AGERPRES Emil Pascal, cel care a ajuns primul la locul tragediei şi a sunat la serviciul 112.



Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile (CIAS) a desemnat sâmbătă seara o comisie de investigaţie pentru a evalua epava şi studia locul producerii evenimentului, prelevarea probelor, pentru efectuarea primelor măsurători, luarea declaraţiilor martorilor, studierea documentaţiei aferente aeronavei, echipajului şi zborului respectiv, luarea în custodie a aeronavei şi transportul către locul de depozitare şi analiză din punctul de vedere tehnic.



"CIAS, în calitate de autoritate de investigaţii privind siguranţa, a fost notificat pe data de 19 august 2017, ora 17:18 LT, despre producerea unui eveniment de aviaţie civilă în comuna Tătăruşi, satul Vâlcica din judeţul Iaşi, în care a fost implicată o aeronavă de mici dimensiuni, de tip ULM, cu însemnele de înmatriculare YR-5228. Din motive care sunt deocamdată necunoscute, aeronava s-a prăbuşit. (...) Pe parcursul investigaţiei şi atunci când consideră necesar, comisia de investigaţie poate emite către diverse autorităţi recomandări de siguranţă, pentru prevenirea producerii unor evenimente similare, în viitor. Toate informaţiile ulterioare şi care pot fi făcute publice fără a perturba actul de investigaţie vor fi transmise de către CIAS direct victimelor şi rudelor acestora şi, respectiv, prin publicarea pe website-ul instituţiei a rapoartelor preliminare, intermediare şi a raportului final de investigaţie, după caz", se precizează într-un comunicat de presă al CIAS.

