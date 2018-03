Centru de permanență la Strejești, Olt

Un nou centru de permanenta îsi deschide usile în judetul Olt, începând de luni, 19 martie, în comuna Strejesti, acesta fiind al optulea din Olt.



Potrivit informatiilor remise de Directia de Sanatate Publica Olt, Dr. Barbulescu Violeta – medic coordonator, împreuna cu dr. Grigore Simona, dr. Barbulescu Florin, dr. Marin Alexandru si dr. Dutulescu Rodica vor asigura asistenta medicala primara în regim de garda, începând cu data de 19 martie, la Streje?ti, unde va fi deschis un Centru de Permanenta. Anuntul deschiderii celui de-al optulea centru în județ a fost facut astazi de catre DSP Olt.



Centrele de permanenta fixe sunt unitati sanitare cu sediul stabil in localitatile respective, care asigura continuitatea asistentei medicale primare in regim de garda pentru pacientii din zonele arondate, dupa terminarea programului de lucru al cabinetelor de medicina de familie, de sarbatori legale, precum si in zilele de sambata si duminica, respectiv 24 de ore din 24, a anunțat dr. Andrei Iordache, director DSP Olt.



Centrul de Permanenta Fix Strejesti va asigura asistenta medicala primara pentru locuitorii din comunele Strejesti, Plesoiu, Teslui, Schitu. Deschiderea centrului de la Strejesti vine dupa ce la începutul acestei luni a fost deschis un alt centru, la Bobicesti, ce deserveste populatia comunelor Bobicesti, Morunglav, Bârza, Pârscoveni si Sopârlita. (LAURA STOICAN)