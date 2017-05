Circulația metroului se desfășoară cu dificultate

Karina Knapek/Intact Images ARHIVA ARHIVA

Circulatia trenurilor se desfasoara cu dificultate in jurul orelor 18.00. Astfel trenurile de pe magistrala Gara de Nord - Dristor 2 sosesc in statii cu mare intarziere. Se pare ca au aparut careva probleme tehnice care au ingreunat circulatia joi dupa amiaza in Capitala.

In statia Piata Victoriei oamenii nu mai puteau cobori pe peroane din cauza aglomerat