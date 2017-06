Cluj: Persoană rănită, după ce a fost prinsă sub un acoperiş smuls de vânt

O persoană a fost rănită după ce a fost prinsă, joi după amiază, sub acoperişul unei clădiri care a fost smuls de vântul puternic, aceasta fiind transportată la spital în stare conştientă.



Purtătorul de cuvânt al ISU Cluj, Andrei Biriş, a declarat, pentru AGERPRES, că persoana respectivă a fost scoasă conştientă de sub acoperiş, că a fost preluată de o ambulanţă şi transportată la spital.



'Şapte echipe ale ISU Cluj intervin în judeţ pentru remedierea unor situaţii cauzate de furtună şi de vântul puternic. Vântul a doborât copaci pe maşini pe două străzi din Cluj-Napoca, a doborât un stâlp de comunicaţii în comuna Floreşti, a smuls acoperişurile unor blocuri în municipiul Dej şi a unei hale în Cluj-Napoca. De asemenea, s-a înregistrat şi o persoană prinsă sub un acoperiş în Cluj-Napoca, aceasta fiind scoasă conştientă şi transportată la spital', a menţionat Andrei Biriş.



Ulterior, ca urmare a vântului puternic, echipele ISU Cluj au intervenit pe mai multe străzi din Cluj-Napoca, iar serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă au intervenit şi ele în cazul unor arbori doborâţi în localităţile Beliş, Mărgău, Gherla, Gârbou şi Mica. AGERPRES