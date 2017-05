Concerte, expoziţii şi mâncăruri tradiţionale în Herăstrău la Festivalul etniilor 'Etnorama'

Spectacole de muzică şi dans, expoziţii cu obiecte şi meşteşuguri ale etniilor, precum şi mâncăruri tradiţionale pot fi găsite la cea de-a III-a ediţie a Festivalului etniilor "Etnorama", care se desfăşoară de vineri până duminică, în Parcul Herăstrău din Capitală, intrarea Charles de Gaulle.



Pe scena evenimentului organizat de Primăria Capitalei, prin Creart - Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, vor urca Dubioza Kolektiv, Subcarpaţi, Kiril Djaikovski, Domino, Mahala Rai Banda, Marius Mihalache Band, Fanfara Transilvania, White Mahala.



Programul artistic va fi completat de ansambluri ale minorităţilor naţionale - aromână, ucraineană, croată, romă, germană, slovacă, turco-tătară, sârbă, maghiară, italiană, greacă, a ruşilor lipoveni.



"Festivalul 'Etnorama' se află la cea de-a treia ediţie şi este un festival prin care celebrăm diversitatea culturală şi o celebrăm în diferite moduri, de la gastronomie până la ateliere pentru copii şi muzică, precum şi spectacole cu dansuri ale minorităţilor invitate. Minorităţile vor prezenta, ca şi la ediţiile precedente, dansuri tradiţionale. Ei vin cu nişte spectacole gândite special pentru acest festival în care ne vor prezenta o parte din cultura lor", a declarat Cristina Lixandru, PR Manager Creart.



Pe aleile târgului, la cele peste 20 de standuri, bucureştenii vor putea descoperi o paletă variată de obiecte, produse de uz gospodăresc, ornamente şi accesorii, de la aranjamente de pănuşă, piele, ceramică, sticlă, lemn, săpunuri naturale, esenţe până la bijuterii.



Eduard Săvulescu din Valea Călugărească, unul dintre expozanţi, a venit la festival cu produse unicat, realizate împreună cu soţia lui.



"Am venit cu ceramică, realizată manual, o mică afacere pe care, împreună cu soţia, o desfăşurăm de vreo 10 ani. Produsele noastre sunt unicat, am preluat anumite forme tradiţionale, dar le-am dezvoltat pe partea coloristică, am încercat să aplicăm diverse stiluri de pictură, unele creaţie proprie, altele desigur şi puţin inspirate din ce am studiat înainte. Avem atât produse din ceramică - farfurii, bomboniere, vaze de flori, platouri de fructe sau prăjituri, dar şi produse din lemn, cum ar fi cutiuţe, rame de fotografii, tablouri pictate", a declarat Săvulescu, pentru AGERPRES.



La un alt stand pot fi admirate şi cumpărate produse tradiţionale din Ecuador, cel mai scump produs fiind un poncho din lână de oaie care poate fi achiziţionat la preţul de 150 de lei.



"Noi am venit cu produse din Ecuador. Avem bijuterii şi haine din artizanatul ecuadorian. Bijuteriile sunt realizate din os, ceramică, pictate manual. Hainele sunt din lână de lamă sau de oaie şi sunt toate realizate manual, la război. Avem şi produse din piele, cum ar fi pălăriile şi brăţările, mai avem tot din piele şi nişte portmoneuri, suporturi de pahare", a explicat Angel Munos.



În zona gastronomică, bucureştenii vor avea ocazia să deguste mâncăruri tradiţionale, printre care: cârnaţi nemţeşti, gulaş, baclava, turtă dulce, kurtos, halva, goffre, dar şi îngheţată libaneză sau cafea turcească la nisip.



"Îngheţata libaneză este specială prin modul ei de preparare şi prin ingredientele pe care le folosim. De exemplu, la cele care sunt pe bază de lapte noi folosim doar lapte de capră şi un ingredient special care este un extract din orhidee. Metoda pentru a prepara îngheţata este cu totul specială şi, în plus, noi folosim numai ingrediente naturale sută la sută, adică nu folosim coloranţi, conservaţi, arome, totul este absolut natural", a spus Jaber Kanaan, care deţine standul "Delicii Libaneze".



Standul turcesc îmbie trecătorii cu miros de cafea proaspăt făcută şi dulciuri tradiţionale.



"Noi oferim bragă, o băutură tradiţională făcută din cereale, cafea turcească făcută tradiţional la nisip, totul realizat cu echipament turcesc. În plus, avem şi partea de dulciuri formată din baclava, sarailie şi multe alte dulciuri turceşti tradiţionale", a precizat Eugen Popa.



Atelierele creative pentru copii vor fi deschise în fiecare zi, în intervalul 11,00 - 18,00, cei mai mici dintre vizitatori având posibilitatea să încerce roata olarului, să picteze obiecte de ceramică, să vadă cum se lucrează ţesăturile la război sau să înveţe cum sunt realizate ornamente în tehnica origami.



Vizitatorii care doresc să plece cu o amintire de la Festivalul etniilor vor putea găsi produse din ceramică, la preţuri cuprinse între 5 lei şi 130 de lei, sticlă pictată la ţeavă, cu preţuri de la 10 lei la 90 de lei, costume populare lucrate manual cu preţuri de până la 450 de lei, figurine din lemn şi bijuterii din argint şi pietre semipreţioase. AGERPRES