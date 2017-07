Constanţa: Cinci imigranţi irakieni şi două călăuze bulgare, depistaţi de poliţiştii de frontieră

Cinci cetăţeni irakieni, trei adulţi şi doi copii, au fost prinşi în zona Negru Vodă de poliţiştii de frontieră ai Gărzii de Coastă în timp ce încercau să intre ilegal în ţara noastră din Bulgaria, pe jos, cu scopul de a ajunge într-un stat din vestul Europei, depistaţi fiind şi doi cetăţeni bulgari cu rol de ''călăuze'', au informat vineri reprezentanţii instituţiei.



''În data de 06.07.2017, în jurul orei 02.00, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Negru Vodă au desfăşurat, în baza unei informaţii, o acţiune de combatere a migraţiei ilegale în zona de competenţă. Astfel, poliţiştii de frontieră au oprit pentru control, pe DN 38, la ieşire din localitatea Negru Vodă, din judeţul Constanţa, două autoturisme, marca Mercedes, în care se aflau 2 cetăţeni bulgari şi 5 cetăţeni irakieni. În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că 4 dintre cei 5 cetăţeni irakieni formează o familie compusă din doi adulţi, în vârstă de 32, respectiv 33 de ani şi doi minori, în vârstă de 7 ani, respectiv 1 an'', potrivit unui comunicat de presă transmis de Garda de Coastă.



Adulţii au declarat că au trecut ilegal frontiera din Bulgaria, pe jos, fiind preluaţi ulterior de către cei doi cetăţeni bulgari, care urmau să-i transporte până în Bucureşti. Bulgarii, ce aveau rol de călăuze, ambii în vârstă de 30 de ani, au declarat că îi ajutau pe cetăţenii irakieni să ajungă în Capitală şi să îi predea unor persoane a căror identitate nu o cunosc, pentru ca ulterior să îi transporte într-o ţară din spaţiul Schengen.



Totodată, în urma controlului autoturismelor, poliţiştii de frontieră au descoperit un pistol cu gaze şi patru cartuşe, ascunse sub scaunul unuia dintre autovehicule, armă şi muniţie pentru care persoanele în cauză nu deţineau documente legale.



Conform comunicatului, poliţiştii de frontieră împreună cu un procuror al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa fac cercetări, în acest caz, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trecere frauduloasă a frontierei pentru cetăţenii irakieni, respectiv trafic de migranţi, contrabandă calificată prin introducerea în ţară, fără drept, de arme şi muniţii şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor pentru cei doi cetăţeni bulgari.



De asemenea, autoturismele au fost ridicate în vederea confiscării. Cetăţenii bulgari au fost reţinuţi şi vor fi prezentaţi judecătorului de Drepturi şi Libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile, iar irakienii au fost predaţi autorităţilor bulgare conform unui protocol între cele două state. AGERPRES