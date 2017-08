Constanța: Spectacole, competiţii sportive, expoziţii și proiecţii de filme în aer liber de Ziua Marinei

Spectacole pentru toate gusturile, competiţii sportive, expoziţii, proiecţii de filme în aer liber îi aşteaptă pe turişti şi pe localnici pe litoral, în acest sezon estival, la sfârşit de săptămână. De asemenea, turişti şi constănţeni sunt invitaţi cu mic cu mare să sărbătorească Ziua Marinei Române, sâmbătă 12 august şi marţi 15 august.



* Asociaţia Litoral - Delta Dunării organizează, în fiecare joi, până pe 17 august, în Satul de Vacanţă din Constanţa şi la Mamaia, Parada Personajelor de Poveste.



Defilarea porneşte la ora 20.00, din Piaţeta Cazino Mamaia şi străbate esplanada şi Piaţeta Perla, până în parcul de distracţii din Satul de Vacanţă. Evenimentul este organizat în scopul promovării staţiunii Mamaia şi a Satului de Vacanţă, cu fonduri ce provin din bugetul taxei de promovare a agenţilor economici din Mamaia şi Satul de Vacanţă, conform strategiei de dezvoltare şi promovare a Asociaţiei Litoral - Delta Dunării.



* Asociaţia Sportivă "Omul de fier", în parteneriat cu Asociaţia Litoral - Delta Dunării, organizează sâmbătă, 12 august, cea de-a 7-a ediţie a competiţiei anuale, devenită tradiţie, Strongman Mamaia.



Competiţia va avea loc în Piaţeta Perla, cu începere de la ora 16.00. Evenimentul este sprijinit de Asociaţia Litoral - Delta Dunării în scopul promovării staţiunii Mamaia şi a Satului de Vacanţă, cu fonduri ce provin din bugetul taxei de promovare a agenţilor economici din Mamaia şi Satul de Vacanţă.



* În Piaţeta Cazino, din Mamaia, continuă evenimentele finanţate de primăria Constanţa, în cadrul proiectului 'Mamaia Fairytale'.



Vineri, 11 august, începând cu ora 20:30, publicul va putea să se delecteze cu un repertoriu divers, alături de celebra trupă Mahala Rai Banda, dar şi de Blue Sound Team & Vali Crăciunescu, într-un concert plin de farmecul muzicii lăutăreşti şi balcanice, reinterpretate în stilul personal al fiecăreia dintre formaţii. Spectatorii vor putea să aplaude, în deschidere, prestaţia Blue Sound Team şi Vali Crăciunescu, ce vor da glas unor piese celebre precum 'Mama mea e florăreasă', 'Hai acasă' şi multe altele. Cei de la Mahala Rai Banda vor încheia seara cu un program incendiar ce cuprinde melodii ca 'Muro şavo', 'Chi bari' sau 'Hora minorităţilor'. Ca de obicei, Baletul Fairytale va însoţi spectacolul, în coregrafia lui Horaţiu Cherecheş.



Sâmbătă, 12 august, Festivalul Mamaia Fairytale prilejuieşte spectatorilor o nouă întâlnire cu muzica de bună calitate. Astfel, începând cu ora 20:30, scena din Piaţeta Casino din Mamaia va răsuna de şlagăre pop, rock, arii din muzicaluri, operete şi opere, în concertul 'A Whole New World'.



Publicul va putea să aplaude Orchestra şi Corul Teatrului Naţional de Operă şi Balet 'Oleg Danovski' din Constanţa, alături de solişti precum Laura Eftimie, Lucia Mihalache, Madeleine Pascu, Smaranda Drăghici, Răzvan Săraru, Marius Eftimie, Doru Iftene şi Adrian Pîrlea. Baletul Fairytale va aduce un plus de culoare serii, sub atenta îndrumare a lui Horaţiu Cherecheş.



Duminică, 13 august, este rândul celor mici să primească un nou cadou artistic din partea Festivalului Mamaia Fairytale. De la ora 19:30, vor urca pe scenă membrii trupei Club Amicii, care promit un spectacol plin de culoare şi veselie, în care copiii, dar şi părinţii, vor lua parte la nenumărate distracţii şi aventuri care mai de care mai interesante.



Marţi, 15 august, Festivalul Mamaia Fairytale va celebra, alături de constănţeni şi de turişti, Ziua Marinei Române printr-un concert senzaţional. Seara se va deschide cu trupa Publika, care va da tonul distracţiei cu piese precum 'Căzut din nori', 'Tot ce vreau', dar şi cu cover-uri celebre: 'Personal Jesus' şi 'Viva la vida'. Spectacolul va continua într-o notă plină de viaţă, prin concertul trupei Vama. Publicul va putea dansa şi cânta şlagăre ca '18 ani', 'Să dansăm' sau 'Vara asta'.



* Festivalul Hang Out se va desfăşura între 11 şi 13 august, în Mamaia Nord, pe Plaja Mackerel. Intrarea este liberă, iar turiştii pot vizita, în acelaşi perimertu şi ateliere de tatuaj, hena şi mandale.



Vineri, 11 august, la ora 19.30 vor concerta Moonlight Breakfast, Robin and The Backstabbers, The Mono Jacks, Les Elephants Bizarres.



Sâmbătă, 12 august, tot de la ora 19.30, pe scenă vor urca Viţa de Vie, OCS, Mr Jurjak, The Amsterdams.



Duminică, 13 august, de la aceeaşi oră (19.30) publicul se va întâlni cu ROA, Byron, Travka, Toulouse Lautrec.



* Caravana Filmelor de Oscar continuă până pe 13 august în Constanţa. În fiecare seară, de la 21:30, în de marţi până joi, în Piaţa Ovidiu, iar de vineri până duminică pe faleza Cazinoului din Constanţa, sunt proiectate pelicule, în aer liber, dintr-o selecţie realizată din 18 dintre cele mai premiate filme ale tuturor timpurilor.



Intrarea este liberă pentru public, în limita locurilor disponibile



* Primăria Constanţa oferă până pe 27 august, în fiecare seară, concerte în aer liber pe faleza Cazinoului din Constanţa, între orele 20:00 - 21:00. Evenimentul concertistic intitulat Sunset Sea-mphony este un potpuriu de reorchestrări ale unor piese clasice, operă, vals, tango, dar şi secvenţe de music-hall, pop-rock sau jazz. Concertele sunt susţinute de orchestra Bigg Dimm a'Band a Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca.



* Ziua Marinei Române este unul dintre cele mai importante evenimente din viaţa marinarilor militari, motiv pentru care Forţele Navale Române adresează publicului invitaţia de a fi prezent pe faleza din faţa Comandamentului Flotei marţi, 15 august, începând cu ora 09.00.



Fregatele, elicopterul Puma Naval, submarinul Delfinul, corvetele, navele purtătoare de rachete, dragoarele maritime, vedetele blindate fluviale, precum şi alte nave militare şi echipajele acestora îşi vor aştepta vizitatorii sâmbătă, 12 august, începând cu ora 09.00, în portul militar Constanţa, cu prilejul organizării, de către Forţele Navale Române, a Zilei Porţilor Deschise.



* Muzeul de Artă Constanţa găzduieşte a 7-a ediţie a Mineral Expo. Expoziţia de bijuterii, cristale şi pietre semipreţioase se va desfăşura în perioada 10 şi 13 august 2017.



* Radio România vine pe litoral cu un concept inedit - 'târgul de vacanţă' Gaudeamus, organizat în perioada 12-16 august în Piaţeta Perla din Mamaia. În plus, duminică, 13 august, la ora 20,00, Orchestra Naţională Radio, Big Band-ul Radio şi Orchestra Populară Radio se vor alătura Târgului Gaudeamus, în Piaţeta Perla, la evenimentul Seara Şlagărelor Româneşti, un spectacol ce reuneşte unele dintre cele mai îndrăgite nume ale scenei artistice româneşti.



* La Teatrul de Vară Jupiter continuă seria spectacolelor estivale după următorul program:

- 11 august: comedia 'Neveste de fotbalişti'

- 14 august: spectacol 'Cinghilinghi' cu Gaşca Zurli

- 16 august: concert aniversar 3SudEst



* Vama Veche îi întâmpină pe turişti, la sfârşit de săptămână cu muzica anilor 60-70, spectacole multimedia, la Sunset Festival, Flower Power Fest Vama Veche şi Smart Folk You Florian Pittiş. AGERPRES



