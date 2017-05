Vaslui - Copil de 13 ani, găsit mort în casa plină cu fum

Autoritatile vasluiene au fost solicitate, joi, sa intervina pentru salvarea unui minor in varsta de 13 ani, din Blăgești, județul Vaslui. Cel care a apelat numarul unic de urgenta 112 a fost chiar tatal baiatului, care i-a spus operatorului ca fiul sau s-ar fi curentat, insa nu stie in ce conditii. Cadrele medicale ajunse la fata locului au descoperit locuinta plina de fum. Pentru copil nu s-a mai putut face nimic, fiind constatat decesul.



Barbatul nu a putut explica modul in care fiul sau s-a putut electrocuta.



”In momentul in care echipajul medical a ajuns la locuinta indicata, copilul era decedat, iar casa era plina de fum. Tatal nu a putut explica ce s-a intamplat si ce anume ar fi condus la moartea fiului sau. In consecinta, a fost sesizata Politia pentru a lamuri conditiile in care a survenit decesul minorului”, a declarat Dan Ungureanu, purtatorul de cuvant din cadrul SAJ VASLUI.

Sursa: bzv.ro