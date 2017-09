Corpul de Control al primarul general a constatat mai multe nereguli grave la Teatrul Odeon

Corpul de Control al primarului general a efectuat o serie de verificări la Teatrul Odeon, în urma cărora s-au constatat mai multe nereguli grave privind asigurarea, gestionarea şi administrarea bugetului şi patrimoniului instituţiei, obiective stabilite prin contractul de management, se arată într-o precizare a PMB referitoare la încetarea contractului de management la Teatrul Odeon al actriţei Dorina Lazăr, transmisă vineri, AGERPRES.



În documentul citat se arată că "în privinţa contractelor încheiate de instituţie au fost constate mai multe încălcări ale prevederilor legale, respectiv Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, precum şi Ordinul 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu".



Printre neregulile constatate de Corpul de Control al primarului general au fost constatate: plăţi realizate înainte de încheierea contractelor în baza cărora au fost făcute (ex: contract încheiat în luna iunie 2016, pentru care plăţile au fost făcute începând cu luna ianuarie 2016); contracte care nu prezentau viza de control financiar preventiv şi situaţii de lucrări care nu prezentau bun de plată; contracte încheiate de Teatrul Odeon a căror valoare nu era specificată şi care nu se regăsesc în PAAP (Programul Anual de Achiziţii Publice).



În documentul citat se precizează că au fost stabilite încălcări ale procedurilor şi prevederilor legale în ceea ce priveşte atribuirea unui contract de lucrări de investiţii, respectiv: acceptarea unei oferte care nu îndeplinea criteriile de admisibilitate; încălcarea principiilor tratamentului egal pe parcursul desfăşurării procedurii de achiziţie publică prin favorizarea unui ofertant, încălcând prevederile OG 34/2006 şi HG 925/2006; valoarea estimată prevăzută in PAAP, era diferita de valoarea specificata in invitaţia de participare; modificarea tipului de procedură de realizare a achiziţiei publice, din licitaţie, aşa cum era prevăzută în PAAP, în cerere de ofertă; necorelări între documentele aferente caietului de sarcini; necorelări între prevederile caietului de sarcini şi propunerea financiară a operatorului economic declarat câştigător; necorelarea ordonanţărilor de plată cu execuţia bugetară; şi decontarea nejustificată a unor cantităţi de materiale.



De asemenea, potrivit sursei citate, o altă neregulă constatată se referă la încheierea, în cursul anului 2016, a unui număr de 27 de contracte de prestări servicii transport persoane şi mărfuri (recuzită, decoruri) în condiţiile participării la anumite festivaluri, beneficiarii acestor contracte fiind alte instituţii de cultură participante la festival.



"Teatrul Odeon refactura contravaloarea serviciilor de transport, încasând de la beneficiar contravaloarea acestora şi plătind transportatorului, desfăşurând o activitate de intermediere de transport care nu era inclusă în obiectul de activitate. Plăţile nu erau efectuate din bugetul instituţiei şi nu erau prevăzute în PAAP, Teatrul Odeon încheind astfel un angajament legal fără a avea prevedere bugetară, pentru necesitatea unei alte instituţii, respectiv organizatorul de festival. Mai mult, prin aceste contracte, instituţia îşi asumă şi plata unor penalităţi (de ex. 1% pe zi de întârziere, conform clauzei V.1 din contractul nr. 393/04.11.2016, iar conform clauzei V.2.in cazul decomandării acţiunii, cu mai puţin de 10 zile, se vor percepe penalizări de 50% din valoarea transportului)", se arată în precizarea Primăriei Capitalei.



Conform sursei citate, "reprezentanţii Teatrului Odeon au efectuat deplasări în străinatate (New-York, Madrid şi Florenţa), fără a obţine în prealabil toate acordurile prevăzute prin contractul de management şi fără a avea în bugetul aprobat şi pe contul de execuţie bugetară sume prevăzute pentru deplasări interne sau în străinătate".



Totodată, inspectorii Corpului de Control au sesizat şi neîndeplinirea măsurilor dispuse de Camera de Conturi Bucureşti prin procesul verbal de constatare, încheiat în data de 04.12.2015, înregistrat la Teatrul Odeon.



În comunicatul PMB se precizează că "raportul corpului de control a fost înaintat instituţiilor abilitate, în vederea dispunerii măsurilor prevăzute de normele legale în vigoare". AGERPRES