Covasna: Prinţul Charles a vizitat Muzeul etnografic în aer liber de la Cernat

Karina Knapek/Intact Images

Prinţul Charles al Marii Britanii, care este într-o vizită privată în România, s-a aflat joi la Muzeul etnografic în aer liber din localitatea Cernat, iar, potrivit unor surse, vineri după-amiază ar putea fi oaspetele contelui Kalnoky Tibor, la conacul acestuia din Micloşoara.



Directorul muzeului din Cernat, Haszmann Pal, a declarat pentru AGERPRES că prinţul de Wales a petrecut aproape o oră şi jumătate în incinta muzeului şi a vizitat întreaga expoziţie în aer liber, precum şi expoziţia de bază, aflată în interiorul conacului şi atelierele de creaţie.



"A fost impresionat de tot ce a văzut. După părerea mea, i-au plăcut foarte mult maşinile şi utilajele agricole vechi pe care le avem. Am şi pornit câteva motoare în cinstea lui. I-au plăcut şi godinele şi sobele pe care le avem în expoziţie, dar şi casele ţărăneşti. A fost o surpriză, dar şi o mare cinste pentru noi că ne-a vizitat şi a semnat în cartea de onoare a muzeului", a afirmat Haszmann Pal.



Potrivit acestuia, prinţul Charles a mai vizitat Cetatea Ika, ce datează din secolul al 13-lea, şi apoi s-a plimbat prin pădurile din jur.



Muzeul etnografic în aer liber din Cernat, care funcţionează ca secţie externă a Muzeului Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe, a fost întemeiat în anul 1974 de pedagogul Haszmann Pal.



În acest muzeu, amenajat într-un conac şi în livada din jur care are aproape două hectare, pot fi văzute câteva mii de obiecte datând din secolele XVII - XIX - de la porţi monumentale secuieşti, monumente funerare, mori de apă, unelte agricole, case tradiţionale din lemn, până la mobilier, gramofoane, telefoane şi lăzi de zestre.



Vizitatorii pot vedea şi o inedită expoziţie de sănii pictate, cu o vechime de peste o sută de ani. Acestea au fost adunate de la localnici, care le-au moştenit de la străbuni, iar cea mai valoroasă piesă este o troică pentru două persoane care datează din secolul al XIX-lea.



Într-o pivniţă a conacului sunt înşiruite una lângă alta câteva sute de sobe folosite pe vremuri de oamenii înstăriţi pentru încălzirea locuinţelor, unele dintre ele adevărate opere de artă făcute din fier forjat în cele mai renumite turnătorii ale Transilvaniei.



În incinta muzeului funcţionează şi o şcoală populară care găzduieşte în fiecare an, pe timpul verii, sute de tineri dornici să cunoască şi să însuşească meşteşugurile tradiţionale - sculptatul în lemn, pictatul mobilei, pâslăritul, torsul şi ţesutul, tâmplăria, meseria de rotar şi cea de fierar, precum şi alte meserii tradiţionale pe cale de dispariţie.



Potrivit unor surse, prinţul Charles şi-a petrecut dimineaţa de vineri la conacul său din Valea Zălanului, iar după-amiază va fi oaspetele contelui Kalnoky Tibor, la conacul acestuia din localitatea Micloşoara. AGERPRES