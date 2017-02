Crimă înfiorătoare în Brăila. Beat fiind, a luat un cuţit şi l-a înfipt în gâtul propriului fiu

Luni, 13 februarie, a fost o zi neagra pentru locuitorii comunei Rosiori, judetul Braila.

In jurul orei 17:00, un barbat de 57 de ani si-a ucis cu sange rece fiul in varsta de 30 de ani. Potrivit primelor informatii cei doi se aflau in stare avansata de ebrietate si in urma unei discutii contradictorii, agresorul de 57 de ani a pus mana pe un cutit pe care l-a infipt în gâtul fiului său, omorandu-l pe loc.

La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje medicale. Medicii au incercat pentru 45 de minute sa-l resusciteze pe barbat, dar eforturile medicilor au fost zadarnice.

Agresorul, Georghe Dimache, isi va petrece urmatoarele 30 de zile in arest preventiv la IPJ Braila.

Trupul neinsufletit a fost transportat la Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei.

Sursa: infobraila.ro