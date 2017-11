Dolj: Un tânăr a decedat în după ce a fost surprins sub un excavator, la Craiova

Christian Silva/INTACT IMAGES

Un bărbat de 26 de ani a murit marţi la Craiova după ce a fost surprins sub un excavator pe care încerca să îl ridice pe o rampă, potrivit şefului Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Dolj, Cătălin Mohora, care a precizat că la faţa locului se află o echipă a instituţiei care efectuează cercetări.



Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dolj, pompierii au fost solicitaţi să intervină marţi după-amiaza, pe strada Zambilelor, unde o persoană a fost surprinsă sub un excavator.



La intervenţie s-au deplasat pompieri cu echipamente de descarcerare şi un echipaj de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Dolj, care a constatat decesul bărbatului prins sub utilaj.



Conform şefului ITM Dolj, tânărul lucra împreună cu fratele său pentru a urca un excavator de pe o rampă într-o remorcă. Echipamentul s-a răsturnat de pe rampă şi l-a lovit mortal pe bărbat. El avea o asociaţie familială în domeniul construcţiilor.



ITM Dolj efectuează o anchetă pentru a stabili "cauzele şi caracterul" celor întâmplate. AGERPRES