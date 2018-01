Dosar penal pentru părinţii celor doi copii care au suferit arsuri într-un incendiu

Poliţiştii vasluieni au întocmit dosar penal pe numele părinţilor celor doi copii, de trei ani şi, respectiv, un an şi opt luni, care au suferit luni arsuri grave în urma unui incendiu la locuinţa în care erau lăsaţi nesupravegheaţi.



Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Vaslui, părinţii se aflau în apropierea casei, acolo unde creşteau nişte oi şi au lăsat copiii singuri, timp în care aceştia s-au jucat cu focul şi au provocat un incendiu.



"În urma cercetărilor efectuate la faţa locului, pe numele părinţilor celor doi copii care au fost răniţi în incendiu a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă", a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghiţă.



Un copil în vârstă de trei ani a suferit arsuri pe 90% din suprafaţa corpului iar altul, în vârstă de un an şi opt luni, s-a ales cu arsuri ale căilor respiratorii în urma unui incendiu izbucnit, luni, la locuinţa lor. Cei doi copii erau lăsaţi nesupravegheaţi în casă, părinţii, care au o stână, fiind plecaţi.



Copiii au fost scoşi din casa în flăcări de nişte vecini care au observat focul şi au sunat la numărul de urgenţă 112, informează autorităţile. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Podul Înalt" Vaslui, la faţa locului s-au deplasat un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă şi două autospeciale de stingere cu apă şi spumă.



Copilul de un an şi opt luni a fost transportat la Iaşi cu un elicopter SMURD iar cel de trei ani a fost transferat la un spital din Bucureşti. AGERPRES