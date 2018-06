Exerciţiu de simulare a unei intervenţii în urma producerii unui accident chimic major la Oltchim

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vâlcea va organiza, joi, un exerciţiu de simulare a unei intervenţii de amploare în urma producerii unui accident chimic major la Oltchim SA Râmnicu Vâlcea.



Potrivit ISU Vâlcea, scopul exerciţiului "Alutus 18", care va dura mai bine de trei ore, este de evaluare a capacităţii de intervenţie în afara amplasamentului în cazul unui accident chimic major, precum şi de a informa populaţia că cea mai bună metodă de protecţie într-o astfel de situaţie este de părăsire a zonei contaminate în circa 5 minute.



"Vor fi marcate două scenarii de evenimente: scăpare de clor, ca urmare a producerii unei spărturi la un rezervor şi o explozie la una din sobele Claus, cu pierderea semnificativă a unei cantităţi de acid clorhidric gaz şi clor nereacţionat. Din cauza cantităţilor degajate şi a depăşirii amplasamentului operatorului, la cele două situaţii va fi pus în aplicaţie 'Planul de urgenţă externă' şi vor fi acţionate sirenele cu semnalul 'alarmă la dezastre' compus din 5 sunete a 16 secunde fiecare cu pauză de 10 secunde între ele. Sirenele vor fi acţionate la toate localităţile aflate pe rază de 10 km: zona roşie - Budeşti, Buneşti, Galicea, Mihăeşti, Ocnele Mari şi Rm. Vâlcea; zona portocalie: Băbeni, Băile Govora, Frânceşti, Nicolae Bălcescu, Păuşeşti şi Vlădeşti. Din cauza numărului mare de victime (60 de persoane), se va pune in aplicare Planul Roşu de intervenţie", precizează ISU Vâlcea într-un comunicat de presă.



Exerciţiul are drept scop evaluarea răspunsului la urgenţă în caz de accident chimic major, cu efecte în afara amplasamentului unui operator economic şi de a identifica domeniile care necesită îmbunătăţiri privind capabilităţile de intervenţie şi documentele de răspuns cu caracter operativ şi procedural de la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale, locale şi al forţelor de intervenţie.



ISU Vâlcea informează populaţia că în cazul unui accident chimic nu trebuie să intre în panică şi trebuie să ştie cum să folosească mijloace improvizate din materiale aflate la îndemână, cum ar fi prosoape, tifon, ochelari de protecţie sau de vedere, pentru a-şi proteja zona capului.



Hainele se vor încheia până sub gât şi se vor lega cu sfoară sau elastic la manşete şi mâneci.



Pentru încălţămintea care nu este din cauciuc se trag pungi de plastic sau se înfăşoară în folie de polietilenă şi se folosesc mănuşi de cauciuc, menajere, de vopsit sau de piele pentru protecţia mâinilor şi palmelor. AGERPRES