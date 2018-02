Expoziţie inedită cu animale mici de casă şi păsări

Aproape de 300 de rase diferite de animale mici de casă şi păsări au fost aduse în standuri, vineri, pentru a fi prezentate publicului, îndeosebi copiilor şi elevilor de Asociaţia Crescătorilor de Păsări şi Animale Mici "Creasta Cocoşului " Maramureş, în cadrul unei expoziţii găzduite de Liceul Teoretic "Emil Racoviţă" din Baia Mare.



Păsări de casă, păuni, iepuri şi alte animale de mici pot fi admirate de public în cadrul expoziţiei, unde vizitatorii pot primi explicaţii de specialitate din partea crescătorilor prezenţi la expoziţie.



"Am adus peste 300 de exemplare anul acesta şi e o expoziţie mult mai mică decât în anii trecuţi. Din păcate o parte din membrii care au expus anul trecut s-au retras din diverse probleme personale. (...) Anul acesta am făcut un efort şi ne-am mobilizat cu restul colegilor pentru a aduce în faţa publicului exemplare de rasă, păsări şi animale calitativ destul de bune. Avem iepuri, găini, porumbei, păuni, păsări exotice şi raţe. Facem un efort de convingere pentru ca membrii asociaţiei să expună tot ce deţin mai valoros şi a stârni curiozitatea publicului dar şi a copiilor", a spus reprezentantul asociaţiei, Adrian Gherghel.



Acesta a mărturisit că a creşte animale de rasă în timp poate deveni o pasiune.



"Este o pasiune, să ştiţi, iar pasiunea se naşte din plăcerea de a creşte animale, în special animale de rasă. Pe mine, acasă mă încântă să privesc o pasăre de la care ştiu că mănânc un ou bun, o carne de calitate. La urma urmei trebuie să te atragă ceva la animalul respectiv, (...) nu e totuna când ai acasă în cuşcă un iepure de 5 kg faţă de unul care poate ajunge la 7 kilograme . Există şi aspectul comercial legat de creşterea animalelor de rasă în această pasiune. Majoritatea crescătorilor reinvestesc banii câştigaţi de pe urma expoziţiilor de animale, în alte animale, deci e o pasiune care te prinde. Se mai investeşte destul de mult în furaje, într-o hrană sănătoasă, vaccinuri, dar şi alte elemente care ajută la creşterea lor", a spus Adrian Gherghel.



El a mai precizat că orice persoană care deţine un fond de pornire minim poate investi în animale de rasă, însă trebuie să dea dovadă de multă răbdare.



"Cine ar dori să investească într-o afacere, care apoi se transformă într-o pasiune, trebuie să aibă multă răbdare. Rezultatele vin şi în urma răbdării (...) deşi investeşti mulţi bani la început, poţi să nu ai rezultatele care le aştepţi din primul an. Însă, poţi să investeşti mai puţin şi să ai rezultate neaşteptat de bune. Depinde spre ce anume doreşte să te orientezi ca persoană care intenţionează o asemenea investiţie. De exemplu: porumbeii nu sunt aşa costisitori, în schimb găinile şi iepuri cresc în timp valoarea investiţiei iniţiale", a spus Adrian Gherghel.



Expoziţia găzduită de Liceul Teoretic "Emil Racoviţă" are şi o latură educativă, încercându-se în acest mod familiarizarea elevilor din municipiul Baia Mare cu animalele de casă.



"Tot timpul am încercat şi căutat la grupurile organizate, respectiv la elevi să nu le solicităm bani, tocmai în ideea să vadă ce înseamnă o găină, o raţă, un iepure, un porumbel. Am trăit şi experienţa să văd de-a lungul anilor într-o expoziţie un copil care văzând o găină să spună: uite, curcanul. Cea ce e destul de dureros că în şcoală nu sunt educaţi să facă diferenţa între animale. Din această cauză, expoziţia noastră are şi o latură educativă", a spus Adrian Gherghel.



Asociaţia "Creasta Cocoşului" a participat în fiecare an la toate competiţiile de nivel naţional organizate în diverse oraşe din ţară, cât şi sub egida celor două federaţii care patronează activitatea asociaţiilor în România.



Expoziţia rămâne deschisă publicului până duminică. În cursul aceleiaşi zile, păsările şi animalele vor fi examinate de echipe de arbitri din domeniu, iar cele mai bune exemplare vor fi premiate, proprietarii acestora primind diplome şi cupe. AGERPRES